Da Star Wars alla realtà: NVIDIA rivoluziona lo sviluppo dei robot umanoidi | VIDEO

MeteoWeb

NVIDIA ha recentemente annunciato una serie di tecnologie innovative destinate a rivoluzionare lo sviluppo dei robot umanoidi, tra cui Isaac GR00T N1, il primo modello al mondo completamente personalizzabile per la robotica umana. È progettato per fornire capacità di ragionamento e abilità generalizzate, supportando i sviluppatori di robot nell’affrontare le sfide delle carenze di manodopera a livello globale, stimata in oltre 50 milioni di persone.

Il cuore di questa innovazione è il modello Isaac GR00T N1, che offre una struttura a due sistemi ispirata ai principi della cognizione umana. Il “Sistema 1” è un modello che emula i riflessi rapidi o l’intuizione umana, mentre il “Sistema 2” consente una riflessione più lenta e metodica, simile al pensiero razionale. Grazie a questa architettura, il modello è in grado di affrontare compiti complessi, come il sollevamento, il trasporto di oggetti o l’esecuzione di attività che richiedono combinazioni di abilità generali. La piattaforma Omniverse di NVIDIA supporta la generazione di dati sintetici, utilizzati per addestrare il Sistema 1 e migliorare ulteriormente le prestazioni del robot.

GR00T N1 è il primo di una serie di modelli che NVIDIA metterà a disposizione degli sviluppatori di robot a livello globale, offrendo un supporto decisivo in una varietà di applicazioni, dalla gestione dei materiali all’ispezione e al confezionamento. Questi sviluppatori potranno anche personalizzare il modello con dati reali o sintetici per ottimizzare il comportamento del robot nelle attività specifiche di loro interesse.

Oltre a GR00T N1, NVIDIA ha collaborato con Google DeepMind e Disney Research per sviluppare Newton, un motore fisico open-source che migliora la capacità dei robot di affrontare compiti complessi con maggiore precisione. Newton, costruito sulla piattaforma NVIDIA Warp, è destinato ad accelerare i carichi di lavoro di apprendimento automatico della robotica e a supportare simulatori come MuJoCo di Google DeepMind e Isaac Lab di NVIDIA. In particolare, Disney Research sarà tra i primi a utilizzare Newton per potenziare la propria piattaforma di robot caratteriali, i robot da intrattenimento di nuova generazione, come i droidi BDX ispirati a Star Wars, che hanno rubato la scena alla presentazione di Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA alla conferenza GTC.

NVIDIA presenta Blue, robot ispirato ai droidi di Star Wars

Una delle principali sfide nell’ambito della robotica è la disponibilità di dati di alta qualità per l’addestramento. In questo contesto, la soluzione proposta da NVIDIA è l’Isaac GR00T Blueprint per la generazione di dati sintetici di manipolazione. Grazie a questa tecnologia, è possibile generare enormi quantità di dati sintetici partendo da pochi esempi di dimostrazioni umane, superando le limitazioni dei dati reali e migliorando le prestazioni dei robot in modo significativo.

Infine, NVIDIA ha reso disponibili i dati di addestramento di GR00T N1 e altri strumenti tramite Hugging Face e GitHub, offrendo agli sviluppatori l’accesso a una vasta gamma di risorse per potenziare la robotica umana. Con l’introduzione del supercomputer personale DGX Spark, NVIDIA sta creando un sistema completo che facilita l’espansione delle capacità dei robot in nuovi ambienti e compiti senza la necessità di una programmazione complessa.

In sintesi, l’ecosistema di tecnologie presentato da NVIDIA, con GR00T N1, Newton e i blueprint per la generazione di dati sintetici, segna un passo fondamentale verso la creazione di robot più intelligenti, adattabili e in grado di supportare l’umanità in compiti sempre più complessi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.