Oggi il compleanno della cosmonauta Elena Kondakova, pioniera dello Spazio

Oggi 30 marzo si celebra il compleanno della cosmonauta Elena Kondakova, con una carriera straordinaria nell’esplorazione spaziale. Nel 1994 Kondakova ha effettuato il suo primo volo come ingegnere di bordo della navetta “Soyuz TM-20”, partecipando alla 17ª missione di lunga durata sulla stazione spaziale “Mir”. Con un record di 169 giorni, 5 ore e 21 minuti, ha detenuto il primato di durata del volo spaziale per una donna. Il suo secondo viaggio, a bordo dello Space Shuttle Atlantis, ha consolidato ulteriormente il suo legame con la stazione “Mir”, per un totale di 178 giorni, 10 ore e 42 minuti in orbita.

