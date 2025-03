Oggi l’Earth Hour, un’ora di buio per la Terra

MeteoWeb

Oggi, alle 20:30, milioni di persone in tutto il mondo spegneranno le luci per partecipare all’Earth Hour, l’iniziativa globale del WWF che, dal 2007, unisce i cittadini nella lotta contro il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità. Durante quest’ora simbolica, si spegneranno le luci di monumenti e luoghi iconici in oltre 190 Paesi, trasformando il gesto in un potente messaggio di consapevolezza. Il tema di quest’anno, “The Biggest Hour for Earth“, mira a sensibilizzare sul futuro del nostro Pianeta, invitando tutti a compiere azioni concrete per proteggere la natura.

In Italia parteciperanno 150 Comuni, con eventi principali a Roma, dove il Colosseo e importanti palazzi istituzionali, come il Quirinale e Palazzo Madama, resteranno al buio. In altre città, come Firenze e Bologna, luci spente anche su monumenti storici e piazze simboliche. Il WWF, inoltre, coinvolgerà numerosi parchi e riserve naturali, inclusi quelli abruzzesi, per amplificare l’impegno verso la tutela ambientale. Earth Hour 2025 è sostenuto dalle più alte istituzioni italiane, tra cui il Senato, la Camera dei deputati e la Presidenza del Consiglio.

