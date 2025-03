Oggi una grandiosa eclissi di Sole, ecco come vedere il “morso” della Luna dall’Italia

MeteoWeb

Oggi sabato 29 marzo 2025 il cielo offrirà uno spettacolo: un’eclissi parziale di Sole visibile da ampie aree dell’Europa (Italia compresa, meteo permettendo), del Nord America nordorientale e dell’Africa occidentale. Sebbene non si tratti di un’eclissi totale, il fenomeno sarà comunque suggestivo, con un’oscurazione significativa del Sole in alcune regioni.

Dove e quando osservare l’Eclissi

L’eclissi inizierà alle 8:50 UTC vicino alla costa settentrionale del Sud America, raggiungerà il massimo alle 10:47 UTC e terminerà sopra la Siberia settentrionale alle 12:43 UTC. Il punto di massima copertura del Sole, con il 93% del disco solare oscurato, sarà visibile nell’Atlantico settentrionale.

L’eclissi in Italia

In Italia l’eclissi oggi sarà visibile solo in forma parziale e interesserà principalmente le regioni del Nord/Ovest, dove il Sole sarà oscurato fino a circa il 12%. Il massimo si avrà intorno alle 12 locali, con una graduale diminuzione della visibilità man mano che ci si sposta verso Sud e verso Est. Le regioni sudorientali italiane non saranno interessate dall’evento.

In Nord America

Negli Stati Uniti, la maggior parte del Paese sarà ancora al buio al momento dell’eclissi, ma alcune aree vedranno comunque una copertura parziale. In particolare:

New York City: il Sole sarà coperto per circa il 22% all’alba;

Maine e Canada orientale (New Brunswick, Québec settentrionale): qui il Sole sorgerà con un aspetto suggestivo, simile a “corna di diavolo”, a causa della copertura parziale del disco solare.

In Europa

Altre città europee vedranno percentuali di copertura variabili:

Londra (Regno Unito): circa 40% di oscuramento, con picco intorno alle 11:03 locali;

Kristiansand (Norvegia): circa 30% di oscuramento.

Cos’è un’eclissi di Sole?

Un’eclissi solare si verifica quando la Luna si allinea tra la Terra e il Sole, proiettando la sua ombra sulla superficie terrestre. A seconda dell’allineamento, può essere:

Totale – la Luna copre completamente il Sole, rendendo visibile la corona solare;

Anulare – la Luna è più lontana dalla Terra e non riesce a coprire completamente il Sole, lasciando visibile un anello luminoso;

Parziale – solo una parte del Sole viene oscurata, come nel caso dell’eclissi di oggi.

In questa occasione, la Luna sarà vicina al perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita, rendendola un’eclissi solare parziale da Superluna.

L’Eclissi e il Ciclo di Saros

Ogni eclissi solare fa parte di un ciclo chiamato Saros, un periodo di circa 18 anni e 11 giorni che permette di prevederne la ripetizione. L’evento di oggi appartiene alla serie Saros 149, che include un totale di 71 eclissi. Si tratta della numero 21 della serie e, come tutte le eclissi di questo ciclo, si verifica quando la Luna si trova al nodo ascendente della sua orbita.

Come osservare l’eclissi in sicurezza

Guardare direttamente il Sole, anche durante un’eclissi parziale, può essere estremamente dannoso per gli occhi. È fondamentale adottare misure di protezione adeguate:

Occhiali da eclissi certificati: devono rispettare lo standard internazionale ISO 12312-2;

Vetri da saldatore (grado 14 o superiore): un’alternativa sicura per osservare il fenomeno;

Proiezione su schermo: un metodo indiretto che permette di osservare l’eclissi senza rischi.

Non usare mai occhiali da sole normali, pellicole fotografiche o lastre radiografiche.

Dove seguire l’eclissi in diretta streaming

Se le condizioni meteorologiche non dovessero permettere un’osservazione ottimale, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming:

Timeanddate.com trasmetterà immagini a partire dalle 10:30;

Il Royal Observatory Greenwich offrirà una diretta dalle 11;

A partire dalle ore 11:15, una diretta speciale della serie Il Cielo in Salotto ci mostrerà lo spettacolo sui cieli italiani grazie ai telescopi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e alla collaborazione con l’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta e l’Unione Astrofili Italiani;

I prossimi appuntamenti

Se il 2025 sarà un anno interessante dal punto di vista astronomico, il 2026 offrirà un evento ancora più spettacolare. Il 12 agosto 2026 si verificherà un’eclissi solare quasi totale in Italia, con il Sole coperto al 94%.

