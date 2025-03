Oggi “scocca” l’Equinozio: ecco perché la Primavera è un nuovo inizio, tra scienza e mito

MeteoWeb

Oggi, 20 marzo 2025, alle 10:01 ora italiana, ha luogo l’Equinozio di Primavera, il momento in cui il giorno e la notte hanno (quasi) la stessa durata. Questo evento segna l’inizio ufficiale della primavera nell’emisfero boreale e dell’autunno nell’emisfero australe, influenzando la durata della luce solare, il comportamento degli ecosistemi e le tradizioni umane da millenni.

Scopriamo dunque i segreti dell’equinozio, il suo legame con l’orbita terrestre, i suoi effetti sulla natura e il suo ruolo nelle antiche civiltà.

Equinozio di Primavera: perché il giorno e la notte sono (quasi) uguali?

L’Equinozio di Primavera è uno dei 2 giorni dell’anno in cui il Sole si trova esattamente sopra l’Equatore terrestre. Ciò significa che i raggi solari colpiscono la Terra con un’inclinazione di 90° rispetto all’asse terrestre, distribuendo la luce in modo quasi uguale tra emisfero Nord e Sud.

Tuttavia, la durata del giorno non è esattamente di 12 ore ovunque sulla Terra. Ciò accade per due motivi principali:

L'atmosfera terrestre rifrange la luce solare: la curvatura dell'atmosfera piega la luce del Sole, facendolo apparire sopra l'orizzonte anche quando geometricamente è già tramontato. Questo fenomeno prolunga leggermente la durata del giorno;

Il Sole non è un punto, ma un disco luminoso: consideriamo il tramonto come il momento in cui il bordo superiore del Sole scompare sotto l'orizzonte, e non il suo centro. Questo fa sì che la luce del giorno duri qualche minuto in più.

In generale, il giorno è leggermente più lungo della notte anche durante l’equinozio, specialmente a latitudini più elevate.

Come cambiano le stagioni: il ruolo dell’asse terrestre e della precessione

Le stagioni non sono determinate dalla distanza della Terra dal Sole, bensì dall’inclinazione dell’asse terrestre. L’asse del nostro pianeta è inclinato di circa 23,5° rispetto al piano dell’orbita terrestre (eclittica).

Equinozi (primavera e autunno): il Sole si trova sopra l'Equatore, distribuendo la luce in modo simmetrico;

Solstizi (estate e inverno): il Sole raggiunge la sua massima inclinazione (Nord o Sud), portando al giorno più lungo o più corto dell'anno.

La precessione degli equinozi

Oltre all’inclinazione, esiste un altro fenomeno: la precessione dell’asse terrestre. Proprio come una trottola che oscilla mentre gira, anche l’asse della Terra si sposta lentamente, completando un ciclo ogni 26mila anni.

Questa oscillazione fa sì che il punto esatto in cui si verificano gli equinozi si sposti nel tempo, modificando la nostra percezione delle stagioni su scale temporali molto lunghe. Per esempio, nell’antichità l’equinozio di primavera si verificava in Ariete, mentre oggi cade in Pesci e in futuro sarà in Acquario. Questo fenomeno è alla base dell’astrologia legata alle “Ere Zodiacali”.

L’Equinozio e il risveglio della Natura: effetti sulle piante e sugli ecosistemi

Con l’aumento delle ore di luce e il cambiamento della temperatura, la primavera porta con sé importanti mutamenti negli ecosistemi.

Effetti sulle Piante

Fotoperiodismo: molte piante regolano la fioritura in base alla durata del giorno, un fenomeno noto come fotoperiodismo. Per esempio, i ciliegi e i tulipani iniziano a sbocciare proprio dopo l'equinozio;

Attivazione del metabolismo: l'aumento delle temperature stimola la fotosintesi, portando a una crescita accelerata della vegetazione;

Impollinazione: insetti come le api riprendono la loro attività, favorendo la riproduzione delle piante.

Effetti sugli animali

Migrazioni: molte specie di uccelli, come le rondini, utilizzano l'equinozio come segnale per tornare dalle aree di svernamento;

Ibernazione e risveglio: mammiferi come gli orsi escono dal letargo, mentre molte specie di anfibi iniziano la stagione riproduttiva.

Cambiamenti negli ecosistemi acquatici

Fioritura del fitoplancton: nei mari e nei laghi, l’aumento della luce favorisce la crescita del fitoplancton, fondamentale per l’intera catena alimentare marina.

L’equinozio segna quindi un punto di svolta per l’intero pianeta, influenzando cicli vitali che si sono evoluti nel corso di milioni di anni.

L’Equinozio nelle antiche civiltà: miti, riti e astronomia sacra

L’Equinozio di Primavera ha affascinato le civiltà umane fin dall’antichità, diventando il fulcro di celebrazioni e riti legati alla rinascita.

Maya: Chichén Itzá e l’effetto del “Serpente di Luce”

Uno degli esempi più straordinari di astronomia sacra si trova nella piramide di Kukulkan a Chichén Itzá, in Messico. Durante l’equinozio, il Sole crea un’ombra ondulata sulla scalinata della piramide, simulando un serpente che discende lungo il tempio. Questo fenomeno era associato al dio Quetzalcoatl, simbolo di fertilità e rinnovamento.

Egitto: il Sole e la rinascita di Osiride

Gli antichi Egizi collegavano l’equinozio con il mito di Osiride, il dio della resurrezione. Alcuni templi erano allineati in modo che, durante l’equinozio, il Sole sorgesse perfettamente tra le colonne, segnando l’inizio di un nuovo ciclo di vita.

Celti e la Festa di Ostara

Le popolazioni celtiche celebravano l’Equinozio con la festa di Ostara, in onore della dea della primavera e della fertilità. Questa celebrazione è all’origine di molte tradizioni legate alla Pasqua, inclusa la simbologia dell’uovo e del coniglio.

Un simbolo universale

L’Equinozio di Primavera non è solo un evento astronomico, ma un fenomeno che influenza profondamente la natura, le civiltà e il nostro stesso corpo. Dalla regolazione delle stagioni alla rinascita degli ecosistemi, fino alle tradizioni che ancora oggi riecheggiano nei nostri riti, l’equinozio rimane un simbolo universale di equilibrio e rinnovamento. Che si tratti di scienza, storia o cultura, la primavera porta con sé una lezione profonda: ogni fine è un nuovo inizio.

