Oggi è la Giornata internazionale delle foreste

Ogni anno, il 21 marzo, il mondo celebra la Giornata internazionale delle foreste, un’occasione per riflettere sull’importanza di questi ecosistemi straordinari e sulla necessità di proteggerli. Le foreste coprono un terzo della superficie terrestre e rappresentano un elemento fondamentale per la vita sul pianeta. Oltre 1,6 miliardi di persone, incluse oltre 2000 culture indigene, dipendono direttamente dalle foreste per il loro sostentamento, per l’accesso a cibo, medicine, energia e riparo. Inoltre, le foreste ospitano l’80% delle specie viventi della Terra, rendendole gli ecosistemi più ricchi in termini di biodiversità.

Nonostante il loro inestimabile valore ecologico, economico e sociale, la deforestazione continua a rappresentare una minaccia globale. Ogni anno, circa 12 milioni di ettari di foreste vengono distrutti, contribuendo tra il 12% e il 20% delle emissioni globali di gas serra. Questo fenomeno alimenta il cambiamento climatico, con conseguenze sempre più visibili a livello globale.

La gestione sostenibile delle foreste è una sfida cruciale per tutti i Paesi, dai più sviluppati a quelli in via di sviluppo. L’Italia, ad esempio, ha visto un aumento delle aree forestali negli ultimi decenni, grazie alla ricrescita spontanea della vegetazione su terreni agricoli abbandonati. Tuttavia, il patrimonio forestale nazionale è minacciato da incendi e dagli effetti del cambiamento climatico.

Questa giornata invita governi, organizzazioni e cittadini a rafforzare gli sforzi per la tutela delle foreste, promuovendo politiche di riforestazione e una gestione sostenibile delle risorse naturali. La salute del pianeta dipende anche dalla salvaguardia delle foreste: proteggiamole oggi per garantire un futuro migliore alle prossime generazioni.

