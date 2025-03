Oggi la Giornata Mondiale dell’Acqua: al centro la conservazione dei ghiacciai

MeteoWeb

Oggi, 22 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di una risorsa vitale come l’acqua. Il tema di quest’anno, “La conservazione dei ghiacciai“, pone l’accento su uno degli ecosistemi più fragili e fondamentali per il nostro Pianeta. I ghiacciai, infatti, rappresentano riserve di acqua solida vitali per gli equilibri ecologici e sociali delle regioni montane.

Questi enormi depositi di ghiaccio sono cruciali nella regolazione del ciclo idrologico globale, contribuendo a garantire l’approvvigionamento di acqua dolce a milioni di persone. Inoltre, i ghiacciai sono indicatori sensibili del cambiamento climatico: il loro progressivo scioglimento segnala gli effetti del riscaldamento globale, con impatti diretti su ecosistemi, biodiversità e popolazioni umane.

La giornata di oggi invita a riflettere sull’urgenza di proteggere questi preziosi serbatoi d’acqua e a promuovere politiche di conservazione per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. La salvaguardia dei ghiacciai non è solo una questione ambientale, ma anche sociale ed economica, poiché il loro scioglimento potrebbe compromettere risorse idriche fondamentali per molte comunità.

