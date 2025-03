Oggi la Giornata delle Università, eventi in tutta Italia

MeteoWeb

Oggi si celebra la Giornata Nazionale delle Università, un evento che quest’anno si svolge sotto il tema “Università svelate” e che ha ricevuto la medaglia del presidente della Repubblica. Organizzata dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) in collaborazione con Anci, la giornata è un’occasione di incontro con i futuri studenti. L’iniziativa comprende eventi pubblici, workshop, dibattiti e momenti di confronto, con l’intento di far conoscere il ruolo centrale delle università nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale. L’edizione di quest’anno si concentra in particolare sulle città universitarie come luoghi di sinergia.

A Roma, La Sapienza contribuisce all’evento con un incontro in Campidoglio, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura. Durante l’incontro, interverranno il rettore Antonella Polimeni, l’assessore Massimiliano Smeriglio, Alessandra Capuano del Dipartimento di Architettura e progetto e Fabio Lucidi, prorettore alla Terza e Quarta Missione, discutendo temi di sostenibilità, interazione col territorio e l’apertura verso studenti e comunità. Decine di eventi si svolgeranno in tutta Italia, l’elenco è disponibile su www.crui.it.

