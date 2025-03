Oggi è il Pi Greco Day, perché si festeggia il 14 marzo

MeteoWeb

Oggi, 14 marzo, il mondo celebra il Pi Greco Day, una giornata dedicata alla costante matematica più famosa di sempre: π (pi greco). Perché proprio questa data? Il motivo è semplice: nel formato anglosassone, il 14 marzo si scrive 3/14, richiamando le prime tre cifre di π (3,14). Questa celebrazione è diventata un appuntamento annuale per studenti, matematici e appassionati di scienza, che colgono l’occasione per organizzare eventi, gare di memorizzazione delle cifre di π e persino mangiare torte (pie in inglese, un gioco di parole con pi).

Che cos’è il Pi Greco e perché è importante?

Il pi greco è una costante matematica che rappresenta il rapporto tra la circonferenza e il diametro di un cerchio. Il suo valore è 3,1415926535…, una sequenza infinita e non periodica di cifre decimali, il che lo rende un numero irrazionale e trascendente. Questo significa che non può essere espresso come frazione di due numeri interi e non è soluzione di alcuna equazione algebrica con coefficienti interi.

La sua importanza va ben oltre la geometria: π compare in molte formule della fisica, dell’ingegneria, della statistica e persino della teoria della relatività di Einstein.

La nascita del Pi Greco Day

L’idea di celebrare il Pi Greco Day nacque nel 1988, grazie al fisico americano Larry Shaw, che lavorava all’Exploratorium di San Francisco. Da allora, l’evento ha guadagnato popolarità in tutto il mondo. Nel 2009, il Congresso degli Stati Uniti ha ufficialmente riconosciuto il Pi Greco Day come festa matematica nazionale.

Curiosamente, il 14 marzo coincide anche con la data di nascita di Albert Einstein (1879), rendendo la giornata ancora più significativa per la comunità scientifica.

Come si festeggia il Pi Greco Day?

Le celebrazioni del Pi Greco Day variano da paese a paese, ma alcune attività sono ormai tradizionali:

Gare di memorizzazione delle cifre di π: alcuni partecipanti riescono a ricordarne migliaia ! Il record mondiale è di oltre 70.000 cifre ;

alcuni partecipanti riescono a ricordarne ! Il record mondiale è di oltre ; Sfide matematiche e laboratori scientifici nelle scuole e nei musei;

nelle scuole e nei musei; Maratone e flash mob dedicati alla matematica;

dedicati alla matematica; Torte e dolci a tema, sfruttando il gioco di parole tra π e pie.

Curiosità su π

Il simbolo π fu introdotto nel 1706 dal matematico gallese William Jones ;

fu introdotto nel 1706 dal matematico gallese ; Il Pi Greco non ha un numero finito di cifre, ma grazie ai supercomputer oggi ne conosciamo oltre 100.000 miliardi ,

, Esiste anche un’altra giornata dedicata a π, il Pi Approximation Day, che si celebra il 22 luglio (22/7), perché 22/7 è una frazione che approssima π.

