Super ondata di caldo in Sudan del Sud: il cambiamento climatico aumenta probabilità e intensità. Lo studio

Il caldo estremo ha colpito una vasta regione dell’Africa orientale continentale da metà febbraio. Nel Sudan del Sud, sono state registrate temperature estreme diurne che hanno colpito in particolare le persone in condizioni abitative precarie e i lavoratori all’aperto, una parte molto ampia della popolazione. Dopo che decine di bambini sono collassati per un colpo di calore a Juba, le scuole sono state chiuse per due settimane in tutto il Paese a partire dal 20 febbraio e alla popolazione è stato consigliato di rimanere in casa e di mantenersi idratata. Lo riporta un nuovo studio del World Weather Attribution (WWA), una rete di ricercatori che esamina i legami tra i cambiamenti ambientali e gli eventi meteorologici estremi.

Entrambe le richieste rappresentano una sfida enorme per molte persone nel Paese poiché le case sono spesso costruite con tetti in ferro, mancano di raffreddamento ed elettricità e accesso ad acqua pulita. A Juba, un terzo della popolazione non ha accesso all’acqua e solo l’1% della città offre spazi verdi e ombra per le persone che non hanno accesso al raffreddamento in casa.

Le ondate di calore

Le ondate di calore sono probabilmente il tipo più mortale di evento meteorologico estremo e hanno un impatto notevole oltre alla mortalità, ad esempio su morbilità, agricoltura, infrastrutture e opportunità economiche; il bilancio delle vittime è spesso sottostimato e non noto fino a mesi dopo l’evento e molti altri impatti non vengono valutati sistematicamente. “Quelli segnalati finora nel Sudan del Sud rappresentano solo un campione molto piccolo degli impatti completi. Gli impatti che vediamo colpiscono già in modo sproporzionato donne e ragazze e ampliano il divario tra le loro opportunità e quelle degli uomini in una società già diseguale”, scrivono i ricercatori del World Weather Attribution.

Lo studio

In questo studio, scienziati provenienti da Burkina Faso, Kenya, Uganda, Paesi Bassi, Germania, Austria, Danimarca, Svezia, Messico, Cile, Stati Uniti e Regno Unito hanno collaborato per valutare in che misura il cambiamento climatico abbia alterato la probabilità e l’intensità del caldo estremo nella regione e in che misura gli impatti abbiano colpito in modo particolare donne e ragazze. L’obiettivo di questo focus è suggerire percorsi per costruire una resilienza climatica più equa in un periodo dell’anno (Giornata internazionale della donna) in cui viene data una certa attenzione internazionale ai mezzi di sostentamento delle donne.

L’analisi si concentra su una regione del Sudan del Sud, dove sono state registrate le temperature più elevate e dove la vulnerabilità al caldo è particolarmente elevata. I ricercatori si sono concentrati sulla settimana di febbraio con le temperature massime più severe, calcolate come il periodo di temperatura massima giornaliera di 7 giorni più caldo dell’anno.

Il ruolo del cambiamento climatico nel caldo del Sudan del Sud

Solitamente, non ci si aspetta che le temperature più calde dell’anno si verifichino già a febbraio, quando invece è stato osservato questo caldo estremo. Tuttavia, nel clima odierno, che si è riscaldato di 1,3°C, le temperature notturne e diurne di 7 giorni osservate nella regione del Sudan del Sud non sono più insolite nemmeno per febbraio, spiegano i ricercatori.

“Tuttavia, il caldo massimo di 7 giorni nella regione del Sudan del Sud sarebbe stato estremamente insolito in un clima più freddo di 1,3°C. Sulla base delle osservazioni, il caldo estremo come quello osservato nel 2025 sarebbe stato estremamente improbabile che si verificasse in un clima più freddo di 1,3°C. Un evento di caldo di 7 giorni altrettanto frequente sarebbe stato più freddo di circa 4°C in un clima più freddo di 1,3°C”, scrivono i ricercatori del WWA.

Quando si combina l’analisi basata sulle osservazioni con i modelli climatici, per quantificare il ruolo del cambiamento climatico in questo evento di caldo di 7 giorni, i ricercatori hanno scoperto che “i modelli climatici sottostimano l’aumento del calore riscontrato nelle osservazioni. Possiamo quindi solo fornire una stima prudente dell’influenza del cambiamento climatico. Sulla base dell’analisi combinata, concludiamo che il cambiamento climatico ha reso il caldo estremo almeno 2°C più forte e almeno 10 volte più probabile”, affermano gli autori dello studio.

“A causa delle note carenze nei modelli climatici nel rappresentare il caldo estremo, anche la stima dei cambiamenti futuri nel calore massimo di 7 giorni sulla regione del Sudan del Sud ci consente di fornire solo stime molto prudenti. Con un riscaldamento globale di 2,6°C, la probabilità e l’intensità di tali eventi continuano ad aumentare”, continuano.

I principali risultati dello studio

In Sudan del Sud, il genere gioca un ruolo cruciale nel plasmare la vulnerabilità, l’esposizione e la capacità di adattamento agli eventi di calore estremo. Le donne nel Paese affrontano enormi sfide, tra cui un’elevata mortalità materna (1.223 donne ogni 100.000 nati vivi), un basso livello di alfabetizzazione degli adulti (29% rispetto al 40% degli uomini) e sono rappresentate solo con il 32% dei seggi nel parlamento nazionale. Quasi tutte le donne che hanno un impiego lavorano nel settore informale (95%).

Le donne lavorano prevalentemente in agricoltura (o in un’altra occupazione con elevata esposizione al calore, come la vendita ambulante o la produzione) e trascorrono il 60% del loro tempo in lavori di assistenza non retribuiti, come andare a prendere l’acqua e cucinare in ambienti estremamente caldi. Questa esposizione prolungata al calore con sforzo fisico può avere gravi effetti sulla salute a lungo termine, tra cui sforzo cardiovascolare, danni renali e maggiore vulnerabilità a colpi di calore.

L’istruzione è gravemente influenzata dal calore estremo. Le chiusure prolungate delle scuole aumentano la probabilità di perdite di apprendimento, rafforzano le aspettative familiari di genere e aumentano i rischi di matrimonio precoce, rendendo più difficile il ritorno a scuola per le ragazze. Azioni come cambiare l’orario scolastico per evitare la parte più calda della giornata o riorganizzare il calendario accademico, suggerite dagli operatori dell’istruzione, potrebbero aiutare a evitare chiusure a lungo termine. Anche l’adeguamento degli edifici scolastici con opzioni di raffreddamento passivo (ad esempio alberi da ombra, verniciatura dei tetti di bianco) può essere un modo economico per ridurre i rischi, insieme all’istruzione di primo soccorso per insegnanti e studenti per riconoscere i segnali di malattie legate al calore e adottare misure appropriate.

La malnutrizione, che colpisce già 860.000 bambini sotto i cinque anni nel Sudan del Sud, è aggravata dal caldo estremo. Il caldo estremo peggiora l’insicurezza alimentare, indebolisce il sistema immunitario e aumenta il rischio di disidratazione e malattia, in particolare nei bambini in famiglie guidate da donne. L’accesso limitato al cibo, all’assistenza sanitaria e alla sicurezza del reddito aggrava queste vulnerabilità, creando un ciclo di peggioramento dei risultati sanitari e di approfondimento delle disuguaglianze.

Gli spostamenti e i conflitti aumentano i rischi del caldo, in particolare per donne e ragazze. Il conflitto armato nella regione ha costretto oltre 1,1 milioni di persone a rifugi sovraffollati con scarsa ventilazione, peggiorando l’esposizione al caldo. Le donne sfollate spesso non hanno accesso a raffreddamento, acqua e assistenza sanitaria e sono a maggior rischio di violenza.

Interventi per aiutare la comunità

“Mentre l’adattamento su larga scala rimane una sfida, interventi mirati possono aiutare le comunità a gestire i rischi del caldo anche in situazioni difficili e regioni dilaniate dai conflitti. Ampliare l’accesso all’acqua potabile, alle aree ombreggiate e agli spazi di raffreddamento, in particolare nei campi profughi e negli insediamenti informali, può offrire sollievo. Le strategie di adattamento devono essere progettate tenendo a mente i conflitti e le considerazioni di genere per evitare di rafforzare le disuguaglianze esistenti. Supportare le donne contadine con pratiche agricole resilienti al clima, rafforzare le tutele del lavoro per i lavoratori all’aperto e fornire assistenza finanziaria alle famiglie vulnerabili può aiutare a sviluppare la capacità di adattamento”, concludono i ricercatori.

