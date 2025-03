Onde giganti e distruzione: cosa accadrebbe se i Campi Flegrei eruttassero?

MeteoWeb

Un’eventuale eruzione dei Campi Flegrei potrebbe avere conseguenze significative, tra cui la possibilità di generare uno tsunami, specialmente se l’attività vulcanica si manifestasse nella porzione sottomarina della caldera. Studi scientifici hanno analizzato questa eventualità, evidenziando che, in uno scenario estremo, le onde potrebbero raggiungere altezze considerevoli, fino a 30 metri, con un impatto devastante sulle aree costiere della Baia di Pozzuoli e del Golfo di Napoli. L’eventualità di uno tsunami legato all’attività vulcanica nella regione è un fenomeno che merita attenzione, data la densità abitativa e l’importanza strategica delle infrastrutture presenti lungo la costa.

Le onde di maremoto generate da un’eruzione potrebbero propagarsi rapidamente, colpendo con forza zone urbane e portuali, compromettendo edifici storici, arterie di trasporto e la rete ferroviaria. Sebbene la probabilità che l’attività eruttiva si verifichi nella parte sottomarina della caldera sia considerata relativamente bassa, il rischio non può essere escluso. Per questo motivo, l’analisi probabilistica del fenomeno continua a rappresentare un elemento cruciale nella valutazione complessiva dei pericoli legati ai Campi Flegrei.

Il monitoraggio scientifico gioca un ruolo chiave nella gestione del rischio. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) svolge un’attività di sorveglianza continua sull’area, raccogliendo dati sismici, geochimici e geodetici per individuare eventuali segnali precursori di un’attività eruttiva. I piani di emergenza, predisposti in collaborazione con la Protezione Civile, prevedono protocolli di evacuazione e misure di mitigazione per ridurre i potenziali danni. Inoltre, è stato implementato un sistema di allerta, denominato IT-alert, che ha lo scopo di avvisare tempestivamente la popolazione in caso di minaccia imminente, permettendo di attivare rapidamente le procedure di sicurezza.

Nonostante la consapevolezza del rischio e la predisposizione di strategie di gestione delle emergenze, è fondamentale sottolineare che, al momento, non vi sono segnali di un’imminente eruzione su larga scala. Gli esperti ribadiscono che, sebbene il vulcano sia attivo e soggetto a fenomeni di bradisismo, il monitoraggio costante consente di mantenere sotto controllo la situazione e intervenire in modo tempestivo qualora si rendesse necessario.

L’interazione tra attività vulcanica e dinamiche marine rappresenta un aspetto cruciale nello studio della pericolosità dei Campi Flegrei, soprattutto considerando la vulnerabilità del territorio circostante. La ricerca scientifica prosegue con l’obiettivo di migliorare la comprensione dei processi geologici e di affinare i modelli previsionali, contribuendo a una gestione più efficace del rischio. L’importanza di un approccio integrato, che coniughi scienza, prevenzione e comunicazione con la popolazione, rimane centrale per garantire la sicurezza di chi vive nelle aree potenzialmente esposte a fenomeni di tale portata.

