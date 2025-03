Onde gravitazionali: il Belgio il 4° Paese Europeo a unirsi al consorzio EGO

MeteoWeb

L’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) continua a crescere: le fondazioni di ricerca belghe FWO e FNRS sono entrate a far parte oggi del consorzio EGO, l’istituzione che ospita il rivelatore di onde gravitazionali Virgo nella campagna di Cascina, vicino a Pisa, in Italia. L’adesione delle due fondazioni belghe porta a cinque il numero delle istituzioni di ricerca europee che finanziano EGO, e a quattro quello dei Paesi membri.

“Dieci anni dopo la prima rilevazione di onde gravitazionali, la comunità della ricerca sulle onde gravitazionali è cresciuta straordinariamente in Europa – ha dichiarato il direttore di EGO Massimo Carpinelli – e i risultati scientifici ottenuti in questi anni confermano che si tratta di uno dei campi di ricerca più promettenti ed entusiasmanti della fisica fondamentale di oggi. L’ingresso di due importanti fondazioni di ricerca belghe in EGO testimonia come l’Osservatorio Gravitazionale Europeo e l’esperimento Virgo continuino a svolgere un ruolo centrale per il futuro di questo campo in Europa. Un caloroso benvenuto ai due nuovi membri del Consorzio EGO!”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a due prestigiose fondazioni di ricerca belghe come nuovi membri del consorzio EGO – ha dichiarato Marco Pallavicini, Presidente del Consiglio di EGO e Vicepresidente dell’INFN – La loro adesione conferisce naturalmente un ulteriore sostegno al lungo futuro scientifico dell’esperimento Virgo. Guardando ancora più avanti nel futuro, questo ci dimostra come la cooperazione possa prevalere sulla competizione anche nelle grandi imprese scientifiche e tecnologiche che attendono la comunità europea delle onde gravitazionali nei prossimi decenni, come Einstein Telescope”.

FWO, The Research Foundation – Flanders è una istituzione di ricerca pubblica belga, con sede a Bruxelles, che mira a promuovere la ricerca e l’innovazione con un’attenzione specifica alla comunità fiamminga. Il Fondo per la ricerca scientifica (F.R.S.-FNRS) mira a sviluppare la ricerca scientifica di base sia sostenendo i singoli ricercatori, sia finanziando i programmi di ricerca condotti nei laboratori e nelle strutture delle università della Federazione Vallonia-Bruxelles.

EGO è stato fondato nel 2000 dall’ INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e dal CNRS (Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica), a cui nel 2009 si è aggiunto NWO-I (Fondazione per gli Istituti di Ricerca Scientifica Olandesi) in qualità di osservatore e poi nel 2022 come membro associato del consorzio. Le due fondazioni belghe porteranno così a cinque il numero dei membri del Consorzio EGO.

Nel 2023, diverse altre istituzioni si sono unite a EGO come osservatori: l’Istituto Spagnolo di Fisica delle Alte Energie (IFAE), il Consorzio Polacco del Progetto Virgo, composto da diverse istituzioni di ricerca e accademiche polacche, e alcune università belghe: Université catholique de Louvain, Université de Liège, Université libre de Bruxelles, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerp, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel.

“Con l’adesione di FWO al Consorzio EGO, il governo fiammingo esprime l’importanza che attribuisce allo sviluppo della fisica delle onde gravitazionali – ha dichiarato Hans Plets, Project Manager di FWO – L’esperienza acquisita con il rivelatore Virgo aprirà la strada al successo di Einstein Telescope, consentendo così all’Europa di assumere la leadership mondiale nella rilevazione delle onde gravitazionali”.

“Il Consiglio di amministrazione di FNRS ha deciso all’unanimità di aderire a EGO nel dicembre 2024 perché riconosce l’importanza della ricerca sulle onde gravitazionali e il ruolo chiave che l’esperienza di Virgo svolgerà nel porre le basi per il lavoro rivoluzionario che verrà svolto dal telescopio Einstein – ha dichiarato Joël Groeneveld, responsabile degli Affari Internazionali e Istituzionali di FNRS – Con questa decisione, FNRS dimostra anche il suo sostegno al contributo significativo dei ricercatori della Vallonia-Bruxelles nel campo delle onde gravitazionali che continuerà nei decenni a venire”.

Alla seduta del Council hanno partecipato il direttore di EGO Massimo Carpinelli, Marco Pallavicini, vicepresidente dell’INFN e presidente del Consiglio di EGO, Nicolas Leroy, vicedirettore scientifico di IN2P3-CNRS, Jorgen D’Hondt, direttore di Nikhef e vicepresidente del Consiglio di EGO, per NWO-I, Joël Groeneveld, responsabile degli Affari Internazionali e Istituzionali di FNRS e Gianluca Gemme, portavoce di Virgo.

EGO, l’Osservatorio Gravitazionale Europeo, situato a Cascina, nella campagna pisana, è la sede istituzionale dell’esperimento Virgo, l’unico rivelatore di onde gravitazionali in Europa e uno dei quattro al mondo. Le onde gravitazionali sono segnali cosmici molto deboli che ci permettono di osservare fenomeni straordinari nell’Universo profondo, come la fusione di buchi neri o di stelle. Più di 900 scienziati di 20 Paesi contribuiscono alla collaborazione scientifica Virgo.

EGO promuove la cooperazione nel campo della ricerca sperimentale e teorica sulle onde gravitazionali in Europa e la diffusione di informazioni e formazione avanzata per i giovani ricercatori. EGO è inoltre impegnato in attività di comunicazione e coinvolgimento verso il pubblico generale, comprese la partecipazione dei non scienziati nella ricerca (citizen science), incontri e dialoghi tra arte e scienza.

