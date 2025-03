Ontario nella morsa del ghiaccio: blackout diffusi e strade pericolose, oltre 400.000 clienti senza elettricità | VIDEO

MeteoWeb

Una grave ondata di pioggia gelata, iniziata il 29 marzo, continua a colpire duramente le comunità dell’Ontario Centrale, provocando condizioni di viaggio estremamente pericolose e diffusi blackout elettrici. Le autorità stanno affrontando un’emergenza senza precedenti, con la Polizia Provinciale dell’Ontario (OPP) che segnala un’impennata di chiamate d’emergenza, molte delle quali legate a incidenti causati da alberi caduti e strade ghiacciate.

Hydro One, la principale compagnia elettrica della provincia, è al lavoro con tutte le sue squadre, affiancate da appaltatori esterni, per ripristinare la corrente elettrica in condizioni estremamente difficili. Secondo l’ultimo aggiornamento di domenica sera, 2.397 interruzioni di corrente stanno colpendo 403.616 clienti. Da quando è iniziata la tempesta, più di 257.000 clienti hanno già visto ripristinata l’elettricità.

La situazione

Il ritorno alla normalità, tuttavia, richiederà ancora tempo: il termine stimato per il pieno ripristino è fissato per il 2 aprile 2025 alle ore 18:00, salvo ulteriori peggioramenti. “I rami e le fronde degli alberi, appesantiti dalla pioggia ghiacciata, stanno continuando a spezzarsi, danneggiando linee elettriche e ostacolando il lavoro delle squadre sul campo”, ha dichiarato Hydro One.

Una seconda ondata di pioggia gelata è attesa nelle prossime ore, aumentando ulteriormente il rischio per le infrastrutture e la viabilità. La compagnia avverte che potrebbero essere inviati molteplici aggiornamenti via SMS ai clienti man mano che proseguono le operazioni di ripristino in sicurezza. Hydro One sta seguendo un piano di priorità per ripristinare prima le linee principali che servono il maggior numero di clienti, prima di procedere con le aree meno densamente servite.

