Dalla opere idrauliche illuminate alla battaglia per un cibo sano: il messaggio ANBI | FOTO

In ideale “trait d’union” tra la Festa dell’Unità Nazionale e l’odierna manifestazione Coldiretti a Parma per la salubrità alimentare, ANBI ha illuminato, martedì notte, le più significative opere idrauliche, gestite dai Consorzi di bonifica ed irrigazione in tutto il Paese. Il messaggio (rafforzato dall’esperienza appena vissuta in Toscana ed Emilia Romagna, dove casse di espansione e scolmatori hanno evitato ben più gravi conseguenze a causa dell’ondata di maltempo) era chiaro: è indispensabile accelerare le procedure di finanziamento per l’efficientamento e la realizzazione di nuove infrastrutture idrauliche (dagli invasi all’adeguamento della rete minore di canali e corsi d’acqua) per aumentare la resilienza dei territori all’estremizzazione degli eventi atmosferici, di cui sono espressione le alluvioni e la siccità.

“C’è un evidente filo conduttore tra il nostro agire e la battaglia portata avanti dagli agricoltori a tutela del cibo sano – sottolinea Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – Non può esserci, infatti, il cosiddetto eccezionalismo agricolo italiano, né reddito per i suoi produttori, senza l’adeguato apporto d’acqua di qualità. È un nesso indispensabile soprattutto per i Paesi dell’area mediterranea ed è per questo che, assieme, porteremo a breve le nostre istanze a Bruxelles”.

“Accanto al Piano Bacini Idrici Multifunzionali, presentato da ANBI e Coldiretti, serve un costante impegno in ricerca ed innovazione – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – Noi stiamo facendo la nostra parte attraverso l’esperienza di Acqua Campus in materia di tecnologie irrigue, nonché le sperimentazioni in atto con aziende del ciclo idrico integrato per l’utilizzo agricolo di acque reflue dalla salubrità certificata. La prossima edizione del salone Macfrut darà grande spazio internazionale a quanto stanno realizzando i Consorzi di bonifica ed irrigazione italiani”.

