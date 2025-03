L’osservatorio Vera C. Rubin installa la fotocamera LSST sul telescopio

MeteoWeb

L’osservatorio Vera C. Rubin dell’NSF–DOE, finanziato dalla US National Science Foundation e dall’Office of Science del Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti, ha raggiunto un traguardo importante con l’installazione della LSST Camera sul telescopio. Con l’ultimo componente ottico in posizione, Rubin entra nell’ultima fase di test prima di catturare le attese immagini First Look, seguite dall’inizio del Legacy Survey of Space and Time (LSST). All’inizio di marzo, il team dell’NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory sul Cerro Pachón in Cile ha sollevato la LSST Camera delle dimensioni di un’auto in posizione sul Simonyi Survey Telescope. Questa pietra miliare è un passo avanti significativo nella storia decennale della progettazione, costruzione e trasporto della LSST Camera in Cile.

Rubin Observatory è finanziato congiuntamente dalla US National Science Foundation e dall’US Department of Energy’s Office of Science. Rubin è un programma congiunto di NSF NOIRLab e SLAC National Accelerator Laboratory del DOE, che gestiranno Rubin in modo cooperativo. “L’installazione della LSST Camera sul telescopio è un trionfo della scienza e dell’ingegneria”, ha affermato Harriet Kung, Direttore ad interim dell’Office of Science del Department of Energy. “Non vediamo l’ora di vedere le immagini senza precedenti che questa fotocamera produrrà”.

Dettagli e dichiarazioni

“Questo è l’ultimo grande passo nella costruzione di una delle strutture scientifiche più ambiziose mai create”, ha affermato il direttore della NSF Sethuraman Panchanathan. “È una testimonianza della competenza tecnica e della dedizione dell’intero team dell’osservatorio Rubin della NSF-DOE, e della comunità scientifica che si è impegnata per arrivare a questo punto per oltre due decenni”. La telecamera LSST è stata costruita presso lo SLAC e incorpora tecnologie all’avanguardia per offrire una visione senza precedenti del cielo notturno.

“Questo è un momento cruciale per i team di tutto il mondo che hanno collaborato per progettare e costruire la fotocamera”, ha affermato Aaron Roodman, direttore della LSST Camera e vicedirettore di Rubin Construction presso lo SLAC National Accelerator Laboratory (SLAC). “Raggiungeremo un livello di chiarezza e profondità mai visto prima nelle immagini che coprono l’intero cielo dell’emisfero australe”.

Dopo il completamento della telecamera nell’aprile 2024, il team l’ha trasportata in Cile con un attento coordinamento per garantirne l’arrivo sano e salvo all’Osservatorio Rubin. “L’installazione della LSST Camera è il risultato di anni di pianificazione meticolosa e test rigorosi”, ha affermato Kevin Reil di SLAC, System Integration Scientist per Rubin Observatory. “Ogni passaggio è stato attentamente orchestrato per garantire che la fotocamera fosse posizionata con assoluta precisione. Ora andremo avanti con la fase di test finale, che ci porterà più vicini che mai alle prime immagini di Rubin”.

La LSST Camera è la più grande fotocamera digitale mai costruita. Con un peso di oltre 3000 chilogrammi, la fotocamera da 3200 megapixel è al centro del sistema ottico del Rubin Observatory, che presenta anche uno specchio primario/terziario combinato da 8,4 metri e uno specchio secondario da 3,5 metri. Il design innovativo del Rubin Observatory gli consente di catturare simultaneamente oggetti deboli e oggetti che cambiano posizione o luminosità all’interno del suo ampio campo visivo.

Utilizzando la LSST Camera, il Rubin Observatory analizzerà ripetutamente il cielo notturno australe per un decennio, creando una registrazione time-lapse ultra-ampia e ultra-alta definizione dell’Universo. Questa impresa darà vita al cielo notturno, producendo un tesoro di scoperte: asteroidi e comete, stelle pulsanti ed esplosioni di supernova, per citarne alcune.

I dati di Rubin saranno utilizzati da ricercatori di tutto il mondo, consentendo scoperte scientifiche rivoluzionarie e progressi che ci aiuteranno a comprendere meglio il nostro Universo, a documentarne l’evoluzione, ad approfondire i misteri dell’energia oscura e della materia oscura e a fornire risposte a domande che non abbiamo ancora immaginato. Installare un’attrezzatura così grande e delicata è stato un compito complesso e difficile. All’inizio di marzo 2025, dopo mesi di test nella camera bianca al livello di manutenzione della struttura sommitale dell’Osservatorio Rubin, il team sulla sommità ha utilizzato la piattaforma elevatrice verticale di Rubin per spostare la LSST Camera sul pavimento del telescopio su un carrello di trasporto. Seguendo una procedura attentamente pianificata, il team ha quindi utilizzato un dispositivo di sollevamento personalizzato per posizionare e fissare con cura la LSST Camera sul telescopio per la prima volta.

“Montare la LSST Camera sul Simonyi Telescope è stato uno sforzo che ha richiesto un’intensa pianificazione, lavoro di squadra in tutto l’osservatorio ed esecuzione con precisione millimetrica”, ha affermato Freddy Muñoz, Rubin Observatory Mechanical Group Lead. “Guardare la LSST Camera prendere posto sul telescopio è un momento di orgoglio per tutti noi”.

Sandra Romero, responsabile della sicurezza per Rubin Observatory, ha aggiunto: “garantire la sicurezza del nostro team durante questa installazione è stata la nostra massima priorità. Questa complessa operazione è stata eseguita con un’attenta pianificazione e aderenza ai protocolli di sicurezza, dimostrando la professionalità e l’impegno dell’intero team internazionale Rubin”.

Le utilità della LSST Camera e altri sistemi saranno collegati e testati nelle prossime settimane. Presto la camera sarà pronta per iniziare a scattare immagini dettagliate del cielo notturno, ciascuna così grande che ci vorrebbe un muro di 400 schermi TV ad altissima definizione per visualizzarla. Ciò culminerà in un evento “First Look” quando le immagini del Rubin Observatory completato saranno condivise con il mondo per la prima volta.

Travis Lange, LSST Camera Project Manager di SLAC, ha affermato: “è stato un piacere vedere la più grande telecamera che il mondo abbia mai visto essere costruita da un gruppo di persone così talentuose con un’ampia gamma di background. È un meraviglioso esempio di ciò che team di scienziati e ingegneri possono realizzare quando sono chiamati a fare ciò che non è mai stato fatto prima”.

