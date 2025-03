Apprensione in campo, Ousseynou Niang colpito da malore: il calciatore crolla a terra

MeteoWeb

Momenti di grande apprensione nel campionato belga durante la sfida tra Union Saint-Gilloise e Dender. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 4-1. L’attaccante senegalese Ousseynou Niang, 23 anni, si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco, suscitando preoccupazione tra compagni di squadra, avversari e tifosi. Immediatamente soccorso dallo staff medico, Niang è stato portato fuori dal campo in barella per essere sottoposto a una serie di accertamenti. Fortunatamente, dopo i primi controlli, le notizie sono state rassicuranti.

L’allenatore dell’Union Saint-Gilloise, Sébastien Pocognoli, ha tranquillizzato tutti al termine della partita: “Niang ha avuto un calo di pressione. Sono stati effettuati tutti i controlli necessari a livello cardiaco e non c’era nulla di preoccupante. Era molto affaticato alla fine del match, ma spero che tutto si risolva rapidamente. Le prime notizie sono positive”, ha dichiarato il tecnico.

Gli altri aggiornamenti

Anche il club ha voluto rassicurare i tifosi attraverso un messaggio diffuso sui propri canali ufficiali: “Ousseynou Niang si è sentito male dopo la sostituzione, ma il nostro staff medico ha confermato che è stabile e in buona salute”. Un sospiro di sollievo per il calciatore, la squadra e tutto l’ambiente calcistico belga, che ha vissuto attimi di paura. Ora, l’attenzione sarà rivolta al recupero del giovane senegalese, con la speranza di rivederlo presto in campo.

