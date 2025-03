Ricostruzione ad Altadena e Pacific Palisades: polemiche sulla mancata analisi del suolo dopo gli incendi

MeteoWeb

Nonostante i terreni non siano stati sottoposti a test per rilevare eventuali sostanze tossiche, i lavori di ricostruzione sono già iniziati nelle aree colpite dagli incendi di Eaton e Pacific Palisades, tra le più devastate della contea di Los Angeles. La decisione della FEMA (Federal Emergency Management Agency) di non procedere con l’analisi del suolo dopo la rimozione di macerie e cenere ha suscitato una forte ondata di critiche da parte di cittadini, esperti ambientali e rappresentanti politici californiani. La FEMA, insieme al Corpo degli Ingegneri dell’Esercito USA, ha dichiarato che la rimozione di uno strato superficiale di 15 centimetri di terreno è sufficiente a eliminare le sostanze tossiche residue causate dagli incendi. Tuttavia, l’agenzia ha ammesso che non effettuerà test del suolo post-bonifica, una rottura con le pratiche storicamente adottate in contesti simili, come negli incendi di Camp Fire e Woolsey del 2018, dove vennero effettuati ulteriori test e rimozioni supplementari in presenza di contaminanti oltre i limiti di sicurezza.

La reazione dei legislatori californiani

Otto membri del Congresso, guidati dal deputato Laura Friedman (D-Glendale), hanno inviato una lettera al commissario ad interim della FEMA, Cameron Hamilton, chiedendo spiegazioni su questa inversione di rotta. “I sopravvissuti agli incendi meritano di tornare in proprietà sicure e prive di tossine”, si legge nella lettera, sottolineando i rischi sanitari legati alla possibile presenza di arsenico, piombo e altri metalli pesanti nel suolo. Friedman ha aggiunto: “il rifiuto della FEMA di testare il suolo nella contea di Los Angeles è inaccettabile. È un pericoloso precedente che mette a rischio la salute pubblica”.

Preoccupazioni tra i residenti e difficoltà pratiche

Finora, oltre 860 proprietà sono state bonificate, e circa 200 permessi di ricostruzione sono già stati richiesti, con alcuni già approvati. Tuttavia, la città e la contea di Los Angeles non richiedono test del suolo per il rilascio di questi permessi, lasciando i proprietari nel dubbio. “Non vogliamo tornare a vivere in una casa dove i nostri figli potrebbero essere esposti al piombo giocando in giardino”, ha dichiarato Abigail Greydanus, residente di Altadena, la cui casa è stata completamente distrutta.

Alcuni istituti di ricerca come USC, UCLA, Loyola Marymount e Purdue stanno offrendo test gratuiti o a basso costo, mentre distretti scolastici come LAUSD hanno deciso autonomamente di incaricare consulenti ambientali per le analisi sui terreni delle scuole colpite.

Le scuole e il ruolo dello Stato

Tra le strutture scolastiche danneggiate figurano la Marquez Charter Elementary, la Palisades Charter Elementary e la Palisades Charter High School. Anche diverse scuole di Pasadena sono state coinvolte. Tuttavia, la California Department of Toxic Substances Control (DTSC) ha precisato che i test sono obbligatori solo in caso di costruzione su nuovi terreni con fondi statali. Per le ricostruzioni, l’agenzia fornirà solo assistenza tecnica, se richiesta.

La voce degli esperti

Mohamed Sharif, co-presidente del gruppo di risposta agli incendi dell’American Institute of Architects, ha sottolineato l’importanza di non lasciare decisioni critiche ai singoli proprietari. “La contaminazione su un terreno può facilmente estendersi alle proprietà adiacenti. È irresponsabile delegare la salute pubblica alla discrezione di privati cittadini”, ha detto.

Mentre la ricostruzione prosegue a ritmo sostenuto, resta forte l’allarme per la sicurezza sanitaria delle comunità colpite. Senza un piano coordinato di test del suolo, il rischio di esposizione a sostanze tossiche potrebbe perdurare per anni. Le istituzioni locali, statali e federali sono ora chiamate a trovare una soluzione condivisa per garantire una ricostruzione davvero sicura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.