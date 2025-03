Paleontologia: scoperti i geni chiave nell’evoluzione delle piume

MeteoWeb

Uno studio pubblicato su PLOS Biology e guidato dal professor Michel Milinkovitch dell’Università di Ginevra ha rivelato il ruolo cruciale di specifici geni nello sviluppo delle piume, gettando nuova luce sulla loro evoluzione dai dinosauri. Le piume, tra le strutture cutanee più complesse del regno animale, si sarebbero evolute da primitive proto-piume, semplici filamenti tubolari comparsi circa 200 milioni di anni fa in alcuni dinosauri. Alcuni paleontologi ipotizzano che possano risalire addirittura a 240 milioni di anni fa, nei comuni antenati di dinosauri e pterosauri.

Il team di Milinkovitch ha studiato il ruolo del percorso di segnalazione molecolare Sonic Hedgehog (Shh) nello sviluppo delle piume. In esperimenti precedenti, stimolando il pathway Shh negli embrioni di pollo, i ricercatori hanno trasformato permanentemente le squame delle zampe in piume. In questo nuovo studio, invece, hanno inibito il percorso Shh durante lo sviluppo embrionale, ottenendo piume con caratteristiche simili alle proto-piume. Tuttavia, la morfogenesi delle piume si è in gran parte ripresa, dimostrando che il sistema genetico responsabile della loro formazione è straordinariamente robusto.

Queste ricerche offrono importanti indizi non solo sull’evoluzione delle piume, ma anche sui meccanismi genetici alla base dell’emergere di nuove caratteristiche negli esseri viventi.

