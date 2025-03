Papa, diffusa la prima immagine dopo 31 giorni di ricovero: ecco la FOTO

MeteoWeb

Dopo 31 giorni di ricovero arriva la prima foto del Papa da quando è al Gemelli. La ha diffusa la Sala stampa vaticana e ritrae il Pontefice di lato mentre stamani ha concelebrato la messa. Dopo l’audio del Papa diffuso lo scorso 6 marzo in piazza San Pietro, arriva la prima immagine del Pontefice da quando è stato ricoverato. La situazione del Papa resta “stabile”, stamani “ha continuato la terapia farmacologica per arginare la polmonite bilaterale e le fisioterapia respiratoria e motoria traendo particolare giovamento da quest’ultima”. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano che spiega che il Pontefice stamani ha “concelebrato la messa nella cappellina” adiacente alla sua stanza al decimo piano. Stamani il Pontefice non ha ricevuto visite ma ha lavorato un po’: i frutti del lavoro si vedranno nei prossimi giorni.

