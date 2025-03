Papa Francesco, arrivano le dimissioni ma avrà bisogno di un lungo riposo: il briefing dei medici

MeteoWeb

“Il Papa domani è in dimissione. Domani sarà a Santa Marta“. Lo hanno annunciato i medici che hanno in cura Papa Francesco, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale. “Sarà dimesso in condizioni cliniche che sono stabili da almeno due settimane. Dovrà affrontare un periodo di convalescenza dalla durata di due mesi – ha aggiunto Sergio Alfieri, direttore dell’equipe medica -. C’è la prescrizione di continuare le terapie farmacologiche, ed è molto importante la raccomandazione di un periodo di riposo in convalescenza per almeno due mesi”. “Il Papa non è mai stato intubato“, ha assicurato Alfieri.

“Il Santo Padre viene dimesso in convalescenza per due mesi. Continuerà la fisioterapia respiratoria e quella motoria. Ci sarà un continuo trattamento”, ha annunciato il Dott. Luigi Carbone. “Il Santo Padre – ha aggiunto Carbone – sta migliorando. Speriamo che in breve tempo possa riprendere la sua normale attività“. Il recupero della parola “speriamo in tempi brevi“. Carbone ha precisato che non ci sono “paure” ma per il Papa, paziente di 88 anni, ci potrebbero essere delle “riacutizzazioni“. “Quando un paziente con la condizione complessiva del Papa incorre in un’infezione così grave, e si arriva a una dimissione, che non avviene sempre in questi casi, gli ulteriori progressi sono a casa propria. L’ospedale paradossalmente è il posto dove si prendono più infezioni”, ha detto Alfieri.

“Il Papa non ha avuto il Covid“, ha assicurato il Prof. Sergio Alfieri, sottolineando che “ha avuto diversi virus polimicrobici“. Le dimissioni “sono state decise dai medici, il Papa sarebbe tornato a Santa Marta già qualche giorno fa”, ma “è sempre stato un paziente esemplare, ha saputo ascoltare i suggerimenti miei, del Dottor Carbone e di tutti i medici”.

