Papa Francesco: notte di riposo al Gemelli, per la polmonite situazione stabile

“Il Papa ha riposato bene tutta la notte“: è quanto ha comunicato la Sala stampa vaticana. Al 18° giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, stamattina il pontefice “si è svegliato, ha fatto colazione e ha cominciato le terapie della giornata“, secondo fonti vaticane. Secondo le stesse fonti, il fatto che stanotte il Pontefice abbia “riposato bene” fa pensare che, come avvenuto già ieri, non sia sottoposto a ventilazione meccanica, e che la somministrazione di ossigeno avvenga tramite le cannule nasali. Per quanto riguarda la polmonite bilaterale, “la situazione è stabile“.

