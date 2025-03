Papa Francesco prosegue le terapie: le ultime notizie

MeteoWeb

Papa Francesco, dopo essersi svegliato, oggi ha fatto colazione con il caffè, ha letto alcuni quotidiani e proseguito le terapie. Lo riferiscono fonti vaticane, precisando che si può muovere e camminare, come detto in questi giorni, ma con un’assistenza, come comunque già accadeva prima del ricovero. “Non è allettato, fa piccoli movimenti“, precisano le fonti, confermando che “l’umore è buono”. Tra le terapie, prosegue anche l’ossigenoterapia. Il Papa, riferisce il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, “sa della vicinanza della gente e sa di essere portato dai fedeli”.

