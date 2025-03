Papa Francesco ricoverato: il quadro resta complesso

MeteoWeb

La situazione di salute di Papa Francesco rimane complessa, sebbene da ieri non abbia avuto nuove crisi e abbia trascorso una notte tranquilla. Per questo motivo, i medici mantengono un atteggiamento di cautela, senza sciogliere la prognosi e ribadendo che il Pontefice non è ancora fuori pericolo. Le crisi di sabato scorso e della giornata di ieri rientrano in questo quadro generale, che continua a presentare elementi di criticità. È quanto riferiscono fonti vaticane.

La crisi che ha vissuto ieri Papa Francesco, con il broncospasmo che gli ha anche causato il vomito, rientra comunque in una crisi respiratoria e non ha coinvolto altri organi, spiegano ancora le fonti. Il Papa non ha la febbre.

