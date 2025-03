Papa Francesco, fonti vaticane: “resta stabile in un quadro complesso”

MeteoWeb

Al ventiduesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, Papa Francesco “resta stabile“ in un quadro clinico “che resta complesso“. Lo si apprende da fonti vaticane, che precisano che la “prognosi rimane quindi riservata“, visto che i rischi che la polmonite bilaterale provoca non sono scongiurati, anche se in una “situazione che rimane stabile”. Intanto, il Pontefice anche oggi sarà aiutato per la respirazione, nella notte dalla ventilazione meccanica e di giorno da quella ad alti flussi.

La giornata di Papa Francesco è trascorsa “tra riposo, preghiera, le terapie prescritte e la fisioterapia – sia motoria che respiratoria – un po’ di lavoro”, riferisce la Sala stampa vaticana. Questa mattina il Pontefice “è stato circa 20 minuti in cappella per un momento di preghiera. Poi ha continuato l’attività lavorativa nel corso della giornata”.

Oggi è stato il primo giorno di non diffusione di un bollettino medico sulle condizioni di salute di Papa Francesco, che si conferma verrà reso noto nel tardo pomeriggio di domani. Così come domani se ne dovrebbe sapere di più sui prossimi appuntamenti, come l’Angelus domenicale o anche se sarà il Papa a scrivere l’omelia per la messa del Giubileo del Volontariato di domenica alle 10.30 nella Basilica Vaticana, che sarà presieduta dal cardinale Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

