Ecco la “parata di pianeti” vista dalla ISS, spunta anche l’aurora | VIDEO

Il corrispondente speciale della TASS e cosmonauta di Roscosmos Ivan Vagner ha condiviso il video della “parata di pianeti” che è riuscito a catturare dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). “Il 28 febbraio, gli abitanti del nostro pianeta hanno potuto osservare 7 pianeti contemporaneamente“. “Sfortunatamente, non possiamo osservare tutti i pianeti contemporaneamente, poiché ci sono pochi oblò a bordo e la loro visuale non è ampia, ma ho girato un video time-lapse, in cui Venere è visibile nei primi secondi al tramonto e Saturno dovrebbe essere da qualche parte nelle vicinanze, Giove è visibile anche alla fine e Marte non è nell’inquadratura, rimane a sinistra. Ma la nostra visuale è completata dalle aurore polari“, ha spiegato Vagner.

