Parigi, scoperta bomba della II Guerra mondiale a Gare du Nord: stop ai treni

Stop per i treni Eurostar diretti a Londra e per tutti i treni diretti nel Nord della Francia questa mattina dopo la scoperta di una bomba inesplosa risalente alla II Guerra Mondiale vicino ai binari della stazione di Parigi Gare du Nord. L’operatore ferroviario nazionale francese SNCF ha annunciato che il traffico ferroviario sarà interrotto fino a metà mattinata su richiesta della polizia. L’ordigno esplosivo è stato scoperto nel comune di Saint-Denis, a 2,5 km dalla stazione, in mezzo ai binari.

