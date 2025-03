Passeggero con il morbillo negli USA: timori per la diffusione del virus

MeteoWeb

Una persona di ritorno da un viaggio aereo internazionale e atterrata mercoledì 5 marzo all’aeroporto internazionale di Washington Dulles, negli USA, è risultata positiva al morbillo. Lo ha reso noto il Dipartimento della Salute della Virginia. Le istituzioni sanitarie stanno identificando le persone che potrebbero essere state esposte, compresi i passeggeri del volo; si teme per la diffusione nel Paese e all’estero. Il Dipartimento della Salute della Virginia ha messo in guardia i passeggeri in transito nell’aeroporto tra le 16:00 e le 21:00 di mercoledì 5 marzo, invitandoli a rivolgersi al proprio medico se presentassero sintomi nelle prossime due-tre settimane.

Secondo l’ultimo aggiornamento dei Centers for Disease Control and Prevention, dall’inizio dell’anno al 6 marzo, negli USA sono stati registrati 222 casi di morbillo: il 79% in bambini e ragazzi con meno di 19 anni; il 94% di loro era non vaccinato, il 4% vaccinato con una sola dose.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.