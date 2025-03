Paura nel mondo della tv: il comico Pucci colpito da malore durante lo spettacolo

MeteoWeb

Momenti di paura e preoccupazione al Gran Teatro PalaGalassi di Forlì durante lo spettacolo di Andrea Pucci, in scena con il suo show “30 anni… e non sentirli”, pensato per celebrare tanti anni di carriera tra palcoscenico e televisione. Dopo circa mezz’ora dall’inizio dello spettacolo, il comico milanese, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a trasmissioni come Colorado, ha interrotto l’esibizione a causa di un malore. “Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti…”, ha dichiarato rivolgendosi al pubblico, prima di lasciare il palco visibilmente provato.

Il pubblico, inizialmente incredulo, è rimasto in sala per circa quindici minuti. Ma uno dei musicisti presenti ha poi annunciato che Pucci non era in grado di continuare, decretando così l’interruzione ufficiale dello spettacolo.

Le condizioni di Pucci

Fortunatamente, la situazione si è risolta senza gravi conseguenze. Il comico è stato subito assistito dal personale sanitario presente in teatro e, in serata, ha fatto rientro a Milano. Lo staff ha rassicurato i fan: nessun problema serio per Pucci, e la data di Forlì verrà riprogrammata.

“Non sto benissimo, devo fare dei controlli. Non sono in formissima. Le prossime date sono rimandate”, ha detto il comico su Instagram.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.