I pericoli della polvere marziana per le missioni umane: un nuovo ostacolo da superare

Marte, il prossimo grande obiettivo dell’esplorazione spaziale umana, nasconde insidie non solo nella sua distanza dalla Terra, ma anche nelle sue condizioni ambientali. Tra i problemi principali che gli astronauti dovranno affrontare ci sono le tempeste di polvere, fenomeni che avvengono regolarmente durante l’estate dell’emisfero sud marziano e che, ogni 3 anni marziani (circa 5 anni e mezzo terrestri), possono estendersi fino a coprire l’intero pianeta. Queste tempeste hanno già dimostrato la loro pericolosità per le missioni robotiche: nel 2018 e nel 2022, il rover Opportunity e il lander InSight hanno smesso di funzionare proprio a causa dell’accumulo di polvere sui loro pannelli solari.

Cosa succederà quando a camminare sulla superficie di Marte saranno degli esseri umani? Uno studio della Keck School of Medicine dell’Università della California del Sud (USC) ha evidenziato come la polvere marziana possa rappresentare una seria minaccia per la salute degli astronauti, aumentando il rischio di malattie respiratorie e altre patologie.

Le sfide delle missioni umane su Marte

Raggiungere Marte è una sfida senza precedenti. La distanza minima tra la Terra e il Pianeta Rosso è stata di 55 milioni di km nel 2003, il valore più basso registrato negli ultimi 50mila anni. Con le attuali tecnologie, il viaggio di andata richiederebbe dai 6 ai 9 mesi, durante i quali gli astronauti sarebbero esposti agli effetti della microgravità, come la perdita di massa muscolare e ossea, il deterioramento del sistema cardiovascolare e un indebolimento generale dell’organismo.

Una missione di andata e ritorno potrebbe durare fino a 3 anni, di cui almeno un anno trascorso sulla superficie di Marte, dove la gravità è appena il 36,5% di quella terrestre. Inoltre, l’assenza di un’atmosfera densa e di un campo magnetico protettivo espone gli astronauti a livelli elevati di radiazioni cosmiche e solari, aumentando il rischio di malattie a lungo termine. A tutto questo si aggiunge ora un nuovo pericolo: l’esposizione alla polvere marziana.

Un nemico invisibile: la polvere marziana

Lo studio guidato dal dottor Justin L. Wang e pubblicato sulla rivista GeoHealth ha analizzato la composizione della polvere di Marte, rivelando elementi altamente tossici. Tra questi spiccano:

Silice (SiO₂) : può causare silicosi , una malattia polmonare cronica già nota tra i lavoratori dell’industria mineraria ed edile sulla Terra;

: può causare , una malattia polmonare cronica già nota tra i lavoratori dell’industria mineraria ed edile sulla Terra; Nanoparticelle di ferro e polveri di basalto: altamente reattive nei polmoni, con effetti simili alla pneumoconiosi dei minatori di carbone (nota come “malattia del polmone nero”);

e polveri di basalto: altamente reattive nei polmoni, con effetti simili alla dei minatori di carbone (nota come “malattia del polmone nero”); Perclorati : composti tossici che possono interferire con la funzione tiroidea;

: composti tossici che possono interferire con la funzione tiroidea; Metalli pesanti (cromo, berillio, arsenico, cadmio): potenzialmente dannosi per l’organismo, con effetti ancora poco conosciuti in condizioni di lunga esposizione.

Uno dei principali problemi è che le particelle di polvere su Marte sono molto più piccole della soglia minima che il muco dei polmoni umani è in grado di espellere, aumentando così il rischio di accumulo e di danni irreversibili ai tessuti respiratori.

Lezione dalla Luna: gli effetti della polvere sulle missioni spaziali

Gli astronauti delle missioni Apollo hanno già sperimentato gli effetti negativi della polvere lunare, che aderiva ovunque all’interno del modulo di comando e provocava sintomi come tosse, irritazione alla gola, lacrimazione e visione offuscata. Un rapporto della NASA del 2005 ha confermato che l’inalazione della polvere lunare rappresentava un rischio significativo, causando irritazioni polmonari e problemi di visibilità durante le attività extraveicolari.

Sulla Luna, il problema era limitato a missioni di pochi giorni, mentre su Marte l’esposizione sarà molto più prolungata, aumentando la probabilità di sviluppare malattie croniche.

Come proteggere gli astronauti?

Gli scienziati stanno già cercando contromisure per limitare l’impatto della polvere marziana sulla salute degli astronauti. Tra le strategie più promettenti ci sono:

Sistemi di filtraggio avanzati per ridurre al minimo la contaminazione negli habitat marziani;

per ridurre al minimo la contaminazione negli habitat marziani; Tute spaziali migliorate , con materiali e sistemi di decontaminazione per evitare che la polvere venga trasportata all’interno delle basi;

, con materiali e sistemi di decontaminazione per evitare che la polvere venga trasportata all’interno delle basi; Farmaci e integratori , come la vitamina C , che potrebbe ridurre gli effetti tossici del cromo, e lo iodio , utile per mitigare i danni da perclorati (sebbene dosaggi elevati possano avere effetti collaterali);

, come la , che potrebbe ridurre gli effetti tossici del cromo, e lo , utile per mitigare i danni da perclorati (sebbene dosaggi elevati possano avere effetti collaterali); Tecnologie anti-polvere, come spray elettrostatici e rivestimenti speciali, già in fase di sperimentazione.

Tuttavia, l’ostacolo principale resta la distanza tra la Terra e Marte: in caso di emergenze mediche gravi, il ritorno immediato sulla Terra sarebbe impossibile. Questo significa che le missioni umane dovranno essere altamente autonome dal punto di vista medico, con attrezzature avanzate e astronauti formati per gestire situazioni critiche.

Verso il futuro dell’esplorazione spaziale

Nonostante queste sfide, le missioni umane su Marte rimangono uno degli obiettivi più ambiziosi della NASA, della CNSA (l’agenzia spaziale cinese) e delle future collaborazioni internazionali. Ogni passo avanti nella ricerca sulla polvere marziana, sulla protezione della salute degli astronauti e sulle tecnologie di mitigazione rappresenta un tassello fondamentale per rendere possibile l’esplorazione del Pianeta Rosso in sicurezza.

Il sogno di mettere piede su Marte si avvicina, ma per trasformarlo in realtà, gli scienziati dovranno prima vincere la battaglia contro il suo nemico più insidioso: la polvere.

