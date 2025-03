Piccolo aereo si schianta in Alaska: salvati pilota e 2 bambine

MeteoWeb

Un piccolo aereo si è schiantato su un lago ghiacciato in Alaska: un pilota e 2 bambine, padre e figlie, sono sopravvissuti, secondo quanto hanno riferito le autorità locali, precisando che il salvataggio è avvenuto durante la notte. L’aereo a elica Piper PA-12 Super Cruiser era disperso da domenica scorsa nell’area del lago Tustumena e delle montagne Kenai, non essendo rientrato alla base nei tempi previsti. Un pilota volontario ha avvistato l’aereo sul lago ghiacciato, portando al salvataggio dei passeggeri circa 12 ore dopo che l’aereo era stato dichiarato disperso. L’uomo e le bambine sono stati trasportati in ospedale con ferite non gravi.

