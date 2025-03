Pilota di parapendio disperso, ricerche in corso in Sardegna

MeteoWeb

In corso le ricerche lungo la costa orientale della Sardegna di un 60enne disperso dopo un volo col parapendio. Un amico che era con lui ha dato l’allarme e già nella notte sono scattata le ricerche nell’area tra Capo Pecora e Scivu, nella Costa Verde. I vigili del fuoco del comando di Cagliari hanno attivato un posto di comando avanzato con automezzo Ucl (Unità di comando locale) con personale specializzato Tas (Topografia applicata al soccorso). Le squadre dei vigili del fuoco stanno operando in una vasta zona e in aree impervie, con specialisti Saf (speleo alpino fluviali) e il nucleo sommozzatori. Per setacciare l’area impervia nel territorio di Arbus sono in volo anche i droni. Alle ricerche partecipano anche la Guardia costiera, l’Aeronautica militare e il Soccorso alpino speleologico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.