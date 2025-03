MeteoWeb

Forti piogge continuano a colpire diverse aree di Giava Occidentale, in Indonesia, aumentando il rischio di alluvioni e frane. Le precipitazioni persistenti stanno mettendo in difficoltà città come Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya e Bogor, causando disagi alla popolazione e danni alle infrastrutture.

Piogge torrenziali in Indonesia, Giava Occidentale in ginocchio

