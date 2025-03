Il più grande raduno umano del mondo visto dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

La missione Copernicus Sentinel-2 ha acquisito un’immagine del festival di Maha Kumbh Mela, il più grande raduno umano del mondo, che si è svolto nella città di Prayagraj, nell’India del Nord. Riconosciuto dall’Unesco come sito incluso nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, il Kumbh Mela è un raduno religioso Indù che si tiene a distanza di pochi anni e che attira decine di milioni di pellegrini dall’India e da tutto il mondo. L’evento quest’anno si è tenuto dal 13 gennaio al 26 febbraio.

Quattro città sacre si alternano per ospitare il festival, dove i pellegrini convergono per bagnarsi in un rituale di purificazione. Nel 2025 è stato un Maha (Grande) Kumbh Mela, evento che si verifica solo ogni 144 anni, rendendo il raduno ancora più significativo.

Le immagini nella gallery mostrano l’area alla confluenza del Gange con il fiume Yamuna nei pressi di Prayagraj, precedentemente nota come Allahabad. L’immagine a sinistra è stata acquisita il 13 dicembre 2024, un mese prima dell’inizio del festival, mentre l’immagine a destra è stata acquisita il 27 gennaio, durante il festival, e mostra chiaramente l’entità delle strutture temporanee costruite per l’evento.

Una vasta area di oltre 40 km quadrati lungo le rive del fiume Gange è stata trasformata in una estesa tendopoli, con abitazioni, elettricità, acqua potabile, parcheggi, circa 150.000 servizi igienici e 11 ospedali. Nel fiume sono visibili anche una serie di ponti galleggianti, che collegano le due sponde del Gange.

Il nome Kumbh Mela si traduce in “Festa della Brocca Sacra” in sanscrito, dove Kumbh si riferisce alla brocca o anfora che conteneva il nettare dell’immortalità nella mitologia Indù, mentre Mela significa fiera o raccolta. Gli Indù credono che gocce di nettare caddero sulle 4 città sacre che oggi ospitano il pellegrinaggio.

