Spazio, potente brillamento sul Sole: blackout radio sulle Americhe

MeteoWeb

Con grande sorpresa degli esperti di meteo spaziale, oggi, alle 16:20 italiane, il Sole ha prodotto un potente brillamento di classe X1.1, che ha causato un blackout radio a onde corte sulle Americhe. Il Solar Dynamics Observatory della NASA ha fotografato enormi pennacchi di plasma che emergono dal sito dell’esplosione. La fonte del brillamento è una nuova macchia solare che emerge sulla parte orientale del Sole. Questa macchia solare si girerà verso la Terra nei prossimi giorni, mettendo il nostro pianeta nel mirino di future eruzioni.

Cos’è un brillamento solare?

Un brillamento solare è un’improvvisa esplosione di energia sulla superficie del Sole, causata dal rilascio di energia magnetica accumulata nelle macchie solari. Questi fenomeni rilasciano radiazioni in diverse lunghezze d’onda, dai raggi X alle onde radio, e possono influenzare le comunicazioni radio sulla Terra e disturbare i satelliti.

I brillamenti vengono classificati in base alla loro intensità nei raggi X in classi A, B, C, M e X, dove X rappresenta gli eventi più potenti. Il brillamento responsabile dell’attuale tempesta geomagnetica è stato di classe M1, considerato di media intensità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.