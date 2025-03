Precipita da 60 metri e muore nel Messinese: tragedia a San Pietro

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco del comando di Messina sono intervenuti per recuperare una persona precipitata da un’altezza di circa 60 metri, sulle colline di San Pietro. Con un pick-up attrezzato e un altro mezzo, il personale ha raggiunto la vittima insieme ai sanitari, che ne hanno accertato la morte. Dopo l’autorizzazione del magistrato, i pompieri hanno provveduto al recupero della salma, operazione molto complicata per via del luogo fitto di vegetazione e impervio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.