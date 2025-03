Presentata Space Industries, nasce a Torino l’officina dei satelliti: ne produrrà oltre 200 l’anno | FOTO

MeteoWeb

Si è tenuta ieri, a Torino, la prima presentazione ufficiale di Space Industries S.p.A., una nuova realtà del settore Spazio specializzata nell’assemblaggio, integrazione e testing di satelliti fino a 500 Kg. Space Industries è nata su iniziativa della famiglia Micelli, proprietaria del gruppo Comat – socio di maggioranza – e di Giuseppe Santangelo, nel ruolo di Amministratore Delegato. Doppio passaporto, italiano e U.S., Santangelo è stato CEO di Teoresi S.p.A. dal 2008 al 2013, prima di spostarsi negli Stati Uniti dove, nel 2014 ha fondato Skypersonic, Inc. quotata poi al NASDAQ nel 2020 insieme a Red Cat. Tornato nel 2023 in Italia per assumere il ruolo di Managing Director di Tyvak International, da febbraio 2025 è CEO di Space Industries S.p.A.

Space Industries ha il suo quartier generale in un prestigioso edificio, Palazzo Asinari di San Marzano, nel cuore del capoluogo sabaudo. Già diventata la sede anche di uno dei partner dell’azienda, la startup Ecosmic, specializzata nel monitoraggio del traffico e dei detriti spaziali. Lo stabilimento produttivo è a Settimo Torinese, in un’area strategica dal punto di vista industriale e logistico.

L’area produttiva complessiva si estenderà su circa 6.000 metri quadrati, dei quali circa 3.000 saranno di Camera Bianca modulare, rendendola così una delle più grandi d’Europa.

Grazie all’ottimizzazione di spazi e processi, Space Industries sarà in grado, entro il 2030, di realizzare fino a 40 satelliti in parallelo, impiegando 100 giorni per la realizzazione di un satellite, con l’obiettivo di produrre un satellite per ogni giorno lavorativo, per una stima di oltre 200 satelliti l’anno.

Le ottimizzazioni di processo e di prodotto nascono anche dalla valorizzazione dell’expertise del settore automotive. Mettendo a sistema competenze trasversali, Space Industries mira non solo a creare valore in termini di produzione industriale, ma anche a portare un impatto positivo sul territorio valorizzando una filiera produttiva che costituisce un patrimonio di know-how ed esperienza unico al mondo. Grazie a questo modello si stima un incremento dell’efficienza produttiva pari ogni satellite fino al 30%.

Dal punto di vista economico, gli investimenti previsti complessivi sono di 15 milioni di euro, con la creazione di circa 300 posti di lavoro, nei prossimi 5 anni. Tra le figure ricercate, ingegneri e tecnici AIT, meccanici, informatici, elettronici, responsabili commerciali, ma anche figure amministrative e gestionali. Si stima inoltre la nascita di un indotto dedicato di circa 500 professionisti.

Il modello di business di Space Industries passa però anche dalla creazione e dal consolidamento di partnership strategiche con aziende del settore.

Grazie a una rete commerciale in 5 Paesi (Italia, U.S.A., Norvegia, U.A.E., Turchia e India), che si amplierà ulteriormente già dal 2026, Space Industries mira a diventare un attrattore di opportunità commerciali sul territorio, e a metterle a terra sulla base di un principio di forte collaborazione e orizzontalità con gli altri player industriali.

Per quanto riguarda il Palazzo Asinari di San Marzano, si tratta di una scelta in cui Space Industries crede fortemente.

La sua funzione sarà duplice. In primis sarà un presidio dello Spazio nel cuore di Torino. L’idea è quella di renderlo un palazzo aperto ad opportunità divulgative legate all’astrofisica, all’ingegneria spaziale, all’astronomia e a tutte le discipline legate a ciò che è oltre l’atmosfera terrestre. Presentazioni di libri, meeting, convegni, mostre, esposizioni e coworking, sono solo alcune delle possibilità per valorizzare ulteriormente queste aree auliche.

In secondo luogo – ma non per importanza – Palazzo Carpano sarà la sede della fondazione Inspire 4 Tomorrow, presentata al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, lo scorso 5 febbraio. La fondazione, di cui Giuseppe Santangelo è tra i Direttori, ha l’obiettivo di mettere a terra le azioni dell’Agenda 2030. Tra queste vi è quella di mettere la tecnologia al servizio del Pianeta, della sua protezione e della tutela e sviluppo delle comunità locali.

L’inaugurazione degli spazi produttivi di Space Industries avverrà entro l’autunno 2025.

“Sono orgoglioso di poter guidare questa nuova impresa”, ha detto Giuseppe Santangelo, CEO e co-founder di Space Industries. “Space Industries si colloca in uno spazio di mercato ancora poco presidiato, dando la possibilità alle tante aziende e startup che non hanno spazi produttivi, di diventare nostri clienti e di integrare i loro prodotti in maniera veloce, economica, efficiente e scalabile. Puntiamo a diventare una scelta no-brainer quando si parla di assemblaggio, integrazione e testing di satelliti. Space Industries – prosegue il CEO – è un modello aperto, ha bisogno di altri partner per poter moltiplicare valore, per questo motivo i valori di collaborazione, affidabilità, responsabilità ed innovazione sono alla base della nostra azione. Siamo pronti ad accogliere chiunque voglia avere un ruolo attivo in questo progetto e cogliere le tante opportunità nel settore privato che stanno prendendo vita nella Space Economy globale”, ha concluso Santangelo.

“La notizia dell’investimenti di Space Industries, una nuova realtà legata all’aerospazio che sceglie il Piemonte, conferma il trend positivo di crescita di questo settore che ha visto incrementare in questi anni imprese, addetti e fatturato caratterizzando il nostro territorio come la culla dell’aerospazio a livello europeo. Si inserisce in un contesto che gode di ottima salute e ne integra il potenziale perché non esisteva finora un’ “officina dei satelliti” con assemblaggio, integrazione e test. Si capisce bene quindi quanto Torino e il Piemonte stiano diventando un vero cuore pulsante nel settore spaziale: le pmi si affiancano alle grandi generando valore e professionalità. La Regione in questo contesto è parte attiva, non solo nel sostenere i nuovi investimenti, ma anche con progetti strategici come la Città dell’Aerospazio che sta prendendo forma e si candida a diventare a tutti gli effetti la Capitale dell’aerospazio per la produzione, l’innovazione e la ricerca” dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano.

“Siamo davvero molto contenti di accogliere una nuova realtà all’avanguardia nel settore dell’aerospazio – dichiara il sindaco di Torino Stefano Lo Russo – L’arrivo di Space Industries S.p.A. ribadisce il grande potenziale del nostro territorio e il ruolo che Torino può avere come polo di innovazione e sviluppo. Proprio di recente, per la prima volta, siamo stati inseriti per la prima volta nella classifica delle dieci città più attrattive per investimenti esteri e l’Unione Europea ci ha insigniti del titolo di capitale europea dell’Innovazione. Riconoscimenti che dimostrano come la nostra città guardi al futuro, cercando di allargare i confini e le opportunità. Una nuova realtà industriale significa nuovi posti di lavoro e nuovi investimenti e come istituzioni continueremo a impegnarci per favorire l’insediamento di nuove e importanti realtà”.

“Siamo felici che un’azienda innovativa come Space Industries abbia scelto la città di Settimo per insediare il proprio stabilimento produttivo. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato diverse politiche di incentivi per attrarre nuove aziende manifatturiere che rappresentano un elemento fondamentale per il nostro territorio”, dichiara il sindaco di Settimo Torinese, Elena Piastra.

