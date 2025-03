Previsioni Meteo, gli ultimi aggiornamenti sull’ondata di freddo e neve di 1 e 2 aprile

MeteoWeb

Resta calda l’ipotesi di un nuovo colpo di coda dell’inverno sull’Italia all’inizio della prossima settimana. Ogni sei ore, abbiamo il consueto balletto dei modelli che di aggiornamento in aggiornamento modificano lo scenario di questa tendenza a medio termine su cui ancora non possiamo sbilanciarci al 100%: tra 1 e 2 aprile l’Italia si troverà in mezzo tra la risalita dell’Anticiclone ad ovest e la discesa fredda ad est. A cinque-sei giorni di distanza, non possiamo ancora capire come e quanto questi due opposti protagonisti meteorologici incideranno nel nostro Paese: uno spostamento di qualche centinaio di chilometri più a est o più a ovest può capovolgere la situazione meteo.

Negli ultimi aggiornamenti dei modelli, però, appare chiaro come l’Anticiclone in risalita verso Spagna, Francia e Regno Unito, riesca a inglobare anche i settori più occidentali dell’Italia garantendo un lungo periodo di bel tempo al Nord/Ovest, con temperature molto miti complice il foehn alpino innescato paradossalmente proprio dall’irruzione fredda tra Balcani e Sud Italia. Confermato, quindi, l’ingresso dell’aria fredda nel nostro Paese dall’Adriatico: ad oggi lo scenario dipinto dai modelli è quello di un paio di giorni con +25°C a Torino e Milano mentre in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata avremo forti piogge, temporali e neve a bassa quota sui rilievi dell’Appennino. Il maltempo, inoltre, sarebbe molto forte anche su Calabria e Sicilia, con impetuosi venti settentrionali. Uno scenario tipicamente invernale per il Centro e il Sud, ma anche per il Nord/Est con l’unica eccezione del Nord/Ovest che al momento sembra escluso dal coinvolgimento di quest’irruzione fredda per l’inizio di aprile (martedì 1 e mercoledì 2).

Mappe e aggiornamenti nel video:

