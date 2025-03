Previsioni Meteo, Anticiclone primaverile: dominio subtropicale nella prima settimana di marzo

MeteoWeb

L’inizio della primavera meteorologica sarà caratterizzato dalla presenza predominante di un vasto campo anticiclonico di matrice subtropicale, destinato a influenzare gran parte dell’Europa, Italia compresa. In una prima fase, sarà l’anticiclone delle Azzorre a determinare condizioni di stabilità atmosferica, seguito poi da una progressiva espansione della componente africana, che contribuirà a mantenere temperature sopra la media stagionale.

I principali modelli meteorologici, GFS ed ECMWF, confermano una netta anomalia termica positiva su gran parte del continente, con effetti più marcati sulle regioni alpine e settentrionali dell’Italia. Sebbene il nostro Paese non registrerà gli stessi eccessi termici previsti per altre aree europee, la fase mite e soleggiata si farà comunque sentire in modo diffuso.

Nonostante le discussioni sulle dinamiche stratosferiche e il fenomeno del warming, è la troposfera a delineare con chiarezza lo scenario dei prossimi giorni: l’alta pressione resterà la protagonista assoluta, garantendo condizioni di stabilità atmosferica e temperature ben al di sopra della norma stagionale.

Solo verso la fine della prima decade di marzo emergono segnali di un possibile cambiamento. L’indebolimento dell’anticiclone potrebbe lasciare spazio all’ingresso di una profonda saccatura atlantica, in grado di interrompere il dominio anticiclonico e riportare condizioni più instabili. Inoltre, il collasso del vortice polare potrebbe favorire irruzioni fredde più marcate, aprendo la strada a un possibile ritorno di condizioni invernali. Un’evoluzione che meriterà di essere monitorata nei prossimi aggiornamenti.

