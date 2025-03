Previsioni Meteo Estate: inizio turbolento, poi sarà un’infuocata battaglia contro il caldo

MeteoWeb

Le prime previsioni stagionali per l’estate 2025 delineano un quadro meteorologico dinamico sull’Europa, caratterizzato da una fase iniziale più instabile seguita da condizioni progressivamente più calde e secche. Secondo i principali modelli climatici, il continente sarà interessato da una transizione meteorologica significativa che influenzerà il passaggio dalla primavera alla stagione estiva. L’analisi delle tendenze primaverili suggerisce la presenza di un’area di bassa pressione sull’Europa occidentale e nord-occidentale, con il conseguente afflusso di aria più umida proveniente dal Mediterraneo verso l’Europa centrale e occidentale. Questo scenario favorirà precipitazioni superiori alla norma in molte regioni del continente, mentre un’area di alta pressione in formazione tra l’Europa orientale e nord-orientale contribuirà a un trasporto di masse d’aria più calda. Le regioni sud-orientali d’Europa, invece, potrebbero registrare condizioni più secche rispetto alla media stagionale.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il mese di giugno vedrà l’influenza di una bassa pressione sull’Atlantico settentrionale, che potrebbe estendersi verso l’Europa nord-occidentale. Contestualmente, un aumento della pressione atmosferica è atteso sull’Europa orientale e sulla Scandinavia, portando temperature superiori alla norma su vasta parte del continente. Questa configurazione atmosferica manterrà livelli di precipitazioni sopra la media soprattutto in Europa centro-occidentale, nord-occidentale e settentrionale, contribuendo a un inizio d’estate ancora relativamente instabile in molte aree.

A partire da luglio, il contesto meteorologico potrebbe cambiare in modo significativo. La persistenza di una bassa pressione sull’estremo nord dell’Europa e sull’Atlantico settentrionale favorirà lo sviluppo di un sistema di alta pressione nelle regioni centrali e settentrionali del continente. Questo scenario porterà un deciso aumento delle temperature, con valori ben al di sopra della norma su gran parte dell’Europa. Parallelamente, si prevedono condizioni più secche su molte aree dell’Europa centrale e settentrionale, aumentando il rischio di ondate di calore particolarmente intense.

L’andamento climatico dell’estate troverà il suo culmine nel mese di agosto, quando una vasta area di alta pressione dominerà il panorama meteorologico dell’Europa centro-settentrionale. Questo assetto sinottico determinerà temperature elevate su gran parte del continente, accentuando ulteriormente le condizioni di siccità, soprattutto nelle zone centrali e settentrionali. Tuttavia, alcune aree orientali e le regioni più settentrionali potrebbero sperimentare un incremento delle precipitazioni, in contrasto con l’andamento generale.

L’analisi complessiva delle proiezioni stagionali suggerisce quindi un’evoluzione climatica caratterizzata da un inizio estate più instabile, seguito da un progressivo consolidamento di condizioni di alta pressione che favoriranno temperature sopra la norma e un’accentuata siccità. I modelli previsionali ECMWF e CANSIPS convergono nell’indicare un alto potenziale per ondate di calore significative durante la seconda metà dell’estate, in particolare nelle regioni centrali e settentrionali dell’Europa.

Queste prospettive climatiche evidenziano l’importanza di una preparazione adeguata alle condizioni meteorologiche estreme, specialmente in settori sensibili come l’agricoltura, la gestione delle risorse idriche e la salute pubblica. L’estate 2025 potrebbe essere caratterizzata da sfide significative legate all’aumento delle temperature e alla riduzione delle precipitazioni in molte aree del continente, rendendo fondamentale un monitoraggio costante dell’evoluzione atmosferica nei prossimi mesi.

