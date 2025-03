Previsioni Meteo, la tendenza a lungo termine: che Primavera sarà? Il punto della situazione

MeteoWeb

Con l’Equinozio di ieri, è iniziata ufficialmente la Primavera 2025: che stagione sarà dal punto di vista meteorologico? In tanti se lo chiedono e noi cerchiamo di rispondere, specificando subito quanto il concetto di Primavera spesso e volentieri inganna l’opinione pubblica: non è una sorta di estate anticipata, ma si tratta di una stagione caratterizzata dal maltempo a tratti anche intenso, diffuso e frequente, in modo particolare nella prima parte della stagione e quindi nel corso del mese di Aprile. Ma anche Maggio riserva caratteristiche piovose con frequenti fenomeni di maltempo estremo.

Nel video facciamo il punto della situazione sulle previsioni meteo a lungo termine con la tendenza per la stagione appena iniziata:

