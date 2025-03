Previsioni Meteo Lombardia: al via settimana all’insegna di piogge e rovesci

MeteoWeb

“Un’area depressionaria atlantica consolidata sulla Penisola Iberica porta condizioni instabili dettate da un flusso umido occidentale con cielo prevalentemente nuvoloso e precipitazioni da deboli a moderate diffuse. Mercoledì un minimo in discesa dal Nord Europa favorisce un nuovo impulso perturbativo, con precipitazioni intermittenti anche a carattere di rovescio che interesseranno la regione per tutta la settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo prevalentemente coperto per tutto il giorno.

Precipitazioni: da deboli a moderate continue diffuse per tutto il giorno a prevalente carattere intermittente, con possibili rovesci in pianura. Neve oltre i 1200 metri su Alpi e Prealpi.

Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime tra 7 e 10 °C, massime tra 12 e 16 °C.

Zero termico: tra 1600 e 1900 metri.

Venti: deboli variabili ovunque.

