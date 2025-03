Previsioni Meteo Lombardia: da domenica sera cambia tutto

MeteoWeb

“La presenza di un anticiclone sull’Europa centro-orientale assicura tempo stabile e assenza di precipitazioni fino alla giornata di domenica, quando l’avvicinamento di una depressione Atlantica porterà un aumento progressivo di nuvolosità. Precipitazioni assenti fino a domenica sera, quando il flusso umido ai bassi strati proveniente da est e agli strati superiori proveniente da sud tenderà a portare precipitazioni da deboli a moderate per le ore notturne. Nei successivi giorni precipitazioni diffuse in attenuazione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo ovunque sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime tra 0°C e 2 °C, massime tra 14 °C e 16 °C.

Zero termico: intorno a 2000 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, sui rilievi da deboli a moderati a regime di brezza.

Altri fenomeni: nella notte possibili foschie sulla pianura orientale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.