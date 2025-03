Previsioni Meteo Lombardia: instabilità in aumento, torna la pioggia

MeteoWeb

“Un promontorio in espansione sull’Europa Centrale fino alla Polonia, e l’allontanamento di un minimo depressionario verso il sud d’Italia garantiscono oggi condizioni prevalentemente stabili e primaverili sulla Lombardia. Da domani la discesa di una saccatura dalle isole britanniche, aumenterà l’instabilità sulla Lombardia, ma comunque il cielo continuerà ad essere prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo in serata un aumento della nuvolosità e deboli precipitazioni sulla pianura sud orientale. Sabato progressivo aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni sulla pianura orientale. Domenica nuova rimonta anticiclonica con correnti secche settentrionali che renderanno la giornata più stabile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o velato; in serata aumento della nuvolosità sulla pianura orientale.

Precipitazioni: possibili deboli sul mantovano.

Temperature: stazionarie. Minime in pianura tra 5 e 8 °C, massime tra 19 a 22 °C.

Zero termico: in rialzo a partire dalle ore centrali fino a 2600 metri.

Venti: deboli o molto deboli in pianura, con rinforzi sui settori orientali in serata; deboli a regime di brezza sui rilievi, rinforzi sulla Val Chiavenna in serata.

