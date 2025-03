Previsioni Meteo Lombardia: maltempo nel weekend, torna la neve

MeteoWeb

“L’intero fine settimana sarà influenzato da un’ampia area di bassa pressione in azione tra Francia e Penisola Iberica. Sulla Lombardia sono quindi attese piogge frequenti, in prevalenza deboli ma localmente anche sotto forma di rovesci, mentre sulle Alpi e previsto il ritorno della neve oltre i 1300-1500 metri. La nuova settimana inizierà con tempo instabile e nuove precipitazioni, in un generale contesto di temperature in linea con le medie climatologiche del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo molto nuvoloso o coperto per l’intera giornata, possibili fugaci schiarite nel pomeriggio sulla pianura orientale.

Precipitazioni: deboli o molto deboli su gran parte del regione nella prima parte del giorno, a carattere intermittente sulla pianura e più insistenti a ridosso di Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio temporanea attenuazione dei fenomeni, in ripresa in serata. Quota neve tra 1300-1500 metri.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In pianura valori minimi tra 6-9 °C, massimi tra 10-14 °C.

Zero termico: tra 1700 metri e 2000 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in rinforzo in serata; in montagna deboli meridionali, moderati sul crinale appenninico.

