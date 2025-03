Previsioni Meteo Lombardia: maltempo residuo, poi miglioramento

MeteoWeb

Oggi ancora “tempo coperto o molto nuvoloso con precipitazioni da deboli a moderate anche a carattere di rovescio. Successivamente l’avvicinamento di una circolazione anticiclonica dalle Isole Britanniche porterà invece condizioni più stabili associate a flussi secchi da nord, con tempo sereno o poco nuvoloso e precipitazioni assenti“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo da poco nuvoloso a velato.

Precipitazioni: assenti fino al pomeriggio, poi deboli sparse sui settori orientali e centro-settentrionali.

Temperature: minime in calo, massime in aumento.

Zero termico: tra 1400 e 1700 metri.

Venti: in pianura e Appennino deboli fino al mattino, moderati da est dal pomeriggio; sui rilievi deboli o molto deboli.

