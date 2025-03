Previsioni Meteo Lombardia: nuova ondata di maltempo da venerdì sera

MeteoWeb

“L’espansione anticiclonica sull’Europa centrale porta condizioni stabili sulla regione con assenza di nuvolosità e di precipitazioni fino alla giornata di venerdì, quando un cedimento della struttura in favore di un minimo Atlantico porta una nuova ondata perturbativa con progressivo aumento di nuvolosità. Precipitazioni anche a carattere di rovescio a partire dalla serata di venerdì per tutti i successivi giorni; non si escludono temporali nella giornata di lunedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo prevalentemente sereno, con qualche locale annuvolamento o velatura.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in generale aumento. In pianura minime tra tra -2 °C e 2 °C, massime tra 13 e 16 °C.

Zero termico: tra 1900 e 2200 metri, in rialzo già dal pomeriggio.

Venti: in pianura deboli o molto deboli variabili, sui rilievi deboli a regime di brezza.

Altri fenomeni: possibili gelate in pianura.

