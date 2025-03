Previsioni Meteo Lombardia: peggioramento all’orizzonte

MeteoWeb

“Un sistema di alta pressione sull’Europa centro-orientale assicura tempo stabile con cielo sereno, precipitazioni assenti e temperature senza variazioni di rilievo. Da sabato progressivo peggioramento delle condizioni meteo associato all’avvicinamento di una ampia area depressionaria atlantica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo ovunque sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime tra -2 e 3°C, massime tra 13 e 16°C.

Zero termico: circa a 2200 metri.

Venti: in pianura deboli salvo isolati rinforzi orientali sul pavese e Appennino, in montagna deboli a regime di brezza.

Altri fenomeni: nella notte e al mattino presto possibili foschie o isolate nebbie, più probabili in pianura centro orientale.

