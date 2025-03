Previsioni Meteo Lombardia: pioggia e neve dal pomeriggio

MeteoWeb

“Oggi il flusso umido di provenienza sudoccidentale porterà un aumento progressivo della copertura nuvolosa e precipitazioni da deboli a moderate a carattere intermittente“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo nuvoloso o poco nuvoloso nella prima parte della giornata, poi coperto o molto nuvoloso.

Precipitazioni: assenti nella prima parte del giorno, nel pomeriggio da deboli a moderate a partire dall’Appennino fino ad interessare tutta la regione. Neve oltre i 1500 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile calo. In pianura minime intorno a 3°C, massime intorno a 13°C.

Zero termico: intorno ai 1800-2000 metri, in risalita durante la serata.

Venti: in pianura e Appennino da deboli a moderati in rinforzo durante la giornata, su Alpi e Prealpi deboli.

