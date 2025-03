Previsioni Meteo Lombardia: “rischio rovesci anche temporaleschi”

MeteoWeb

“Una circolazione ciclonica in indebolimento e allontanamento verso sud-est lascia spazio all’espansione di un promontorio sull’Europa centrale che si spingerà fino alla Polonia. Tempo stabile con giornate di cielo sereno o poco nuvoloso e assenza di precipitazioni continue, ma non si escludono rovesci anche temporaleschi. Da sabato la discesa di aria fredda da nord porta un aumento di nuvolosità. Domenica nuova rimonta anticiclonica con correnti secche settentrionali che renderanno le giornate più stabili“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso tutto il giorno, sui rilievi locali annuvolamenti.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime tra 6 °C e 10 °C, massime tra 19 e 23 °C.

Zero termico: tra 2000 e 2200 metri, in rialzo nel pomeriggio fino a 2500 metri.

Venti: in pianura e Appennino deboli o molto deboli, con rinforzi durante il giorno; su Alpi e Prealpi deboli a regime di brezza.

