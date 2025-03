Previsioni Meteo, dai modelli la svolta che non ti aspetti! Colpo di coda dell’inverno con freddo e neve per la Festa del Papà

MeteoWeb

C’è una novità importante negli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo: la prossima settimana l’Italia potrebbe vivere un vero e proprio colpo di coda dell’inverno. Due-tre giorni di freddo intenso, freddo vero, tipicamente invernale, a tratti anche gelo, con nevicate a quote basse o molto basse. Non in pianura o sulle coste, ma quasi. E’ ovviamente uno scenario ancora poco definito e che necessita di ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti, ma nelle ultime ore tutti i modelli si sono allineati su questa prospettiva che ribalta l’attuale situazione meteo tra l’Europa e il Mediterraneo.

Quest’ondata di freddo, infatti, arriverebbe da Est, dai Balcani, e capovolgerebbe l’attuale forte flusso occidentale, umido e piovoso, che da settimane domina la scena con correnti calde, meridionali, e forti ondate di maltempo senza sosta sull’Italia. L’ondata di freddo arriverebbe all’inizio della prossima settimana, tra lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19, proprio per la Festa del Papà, e colpirebbe prevalentemente le Regioni Adriatiche e il Sud. La Regione più esposta sarebbe la Puglia, con nevicate a quote molto basse (forse persino 200–300 metri di quota).

Manca, però, quasi una settimana ed è quindi ancora obbligatorio utilizzare il condizionale. Nei prossimi aggiornamenti approfondiremo meglio questa tendenza, per capire se si concretizzerà davvero. Intanto, attenzione al forte maltempo delle prossime ore. Tutti i dettagli nel video di seguito:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.